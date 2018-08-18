Запуск ОПЗ ожидается в конце сентября – 1-й замдиректора

ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), простаивающее с конца апреля этого года, подписало договор на давальческую переработку газа на мощностях предприятия с ООО "Либерти Газ", которое в июле этого года одержало победу в соответствующем конкурсе, сообщил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.

"Запуск планировался на сентябрь, мы рассчитывали на начало сентября, но реалии говорят, что это будет конец сентября", - написал он в Facebook.

Н.Щуриков добавил, что "Либерти" также заплатило аванс заводу. "Не весь, но большую часть", - уточнил 1-й замдиректора.

Ранее он отмечал, что ОПЗ в рамках сотрудничества с "Либерти Газ" будет получать $32,5 за производство тонны аммиака и $43 за производство тонны карбамида.

Помимо компании-победителя предложения на конкурс подали также International V.T.I. Group Holding V.B. (США), NCTC AG (Швейцария), ООО "Производственно-коммерческое предприятие "Укрэнергоинвест".

По информации "Либерти Газ", компания работает с 1994 года, занимается добычей и поставкой газа, капремонтом скважин, осуществляет импорт газа в Украину, ведет инжиниринговую деятельность.

Согласно данным госреестра, бенефициаром "Либерти Газ" является киевлянка Наталия Душейко.