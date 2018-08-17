H&M планирует открыть второй магазин в Украине в октябре

Шведский владелец сети магазинов одежды Hennes & Mauritz AB (H&M) откроет второй магазин сети в Украине уже в октябре в киевском ТРЦ Sky Mall, сообщила генеральный директор H&M в Украине Доминик Фантачино.

"Первый магазин площадью 3 тыс. кв. м мы откроем завтра (18 августа - ИФ) в ТРЦ Lavina Mall, а второй - в ТРЦ Sky Mall в октябре. Мы уверены, что Украина - крупный рынок, и мы исследуем другие локации в Киеве и в больших городах", - сказала она на встречи с прессой в пятницу.

По словам гендиректора H&M Фредрика Олссона, компания также рассматривает возможность открытия магазинов в Украине в стрит-ритейле.

"Ключевое требование к локации магазинов, как говорил каш основатель - быть там, где покупатели ходят с сумками для покупок... Есть еще много привлекательных локаций и, возможно, в один день мы также откроем магазин на Крещатике", - сказал Ф.Олссон.

Компания также разрабатывает собственный онлайн-магазин, однако сроки его запуска пока неизвестны. "Мы инвестируем в создание интернет-магазина. Мы сделаем это настолько быстро, насколько сможем, но первым шагом должно стать открытие нашего (оффлайнового - ИФ) магазина, и только после этого мы сможем узнать больше об этом рынке, о покупателях", - объяснила К.Фантачино.

По словам гендиректора ритейлера, H&M оптимистически оценивает перспективы развития сети в Украине. "Всегда сложно сказать, правильный ли это момент для выхода на рынок. Мы наблюдали за Украиной, и ваша экономика последние 2,5 года растет. Ездя сегодня утром Киевом, я видел много модных людей. Есть интерес к моде, экономика и средний класс растут. Мы уверены, что Украину и H&M в Украине ждет много успешных лет впереди", - отметил Ф.Олссон.

В то же время H&M пока не планирует выводить на украинский рынок другие бренды группы.

"Надеемся, завтра (18 августа - ИФ) будет хороший старт, и тогда будет сильный интерес и к другим брендам. Это очень конкурентный рынок. Но мы начинаем с H&M, присматриваемся, изучаем рынок", - объяснил Ф.Олссон.

Инвестиции в выход на украинский рынок компания не разглашает.

По информации пресс-службы H&M, приоритетным направлением для расширения сети H&M в Украине являются другие крупные города, кроме Киева, в связи с большим спросом с их стороны. Сейчас ритейлер исследует большие города и ищет подходящие локации.