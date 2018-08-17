Финансовые новости
- |
- 17.08.18
- |
- 19:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
H&M планирует открыть второй магазин в Украине в октябре
17:06 17.08.2018 |
Шведский владелец сети магазинов одежды Hennes & Mauritz AB (H&M) откроет второй магазин сети в Украине уже в октябре в киевском ТРЦ Sky Mall, сообщила генеральный директор H&M в Украине Доминик Фантачино.
"Первый магазин площадью 3 тыс. кв. м мы откроем завтра (18 августа - ИФ) в ТРЦ Lavina Mall, а второй - в ТРЦ Sky Mall в октябре. Мы уверены, что Украина - крупный рынок, и мы исследуем другие локации в Киеве и в больших городах", - сказала она на встречи с прессой в пятницу.
По словам гендиректора H&M Фредрика Олссона, компания также рассматривает возможность открытия магазинов в Украине в стрит-ритейле.
"Ключевое требование к локации магазинов, как говорил каш основатель - быть там, где покупатели ходят с сумками для покупок... Есть еще много привлекательных локаций и, возможно, в один день мы также откроем магазин на Крещатике", - сказал Ф.Олссон.
Компания также разрабатывает собственный онлайн-магазин, однако сроки его запуска пока неизвестны. "Мы инвестируем в создание интернет-магазина. Мы сделаем это настолько быстро, насколько сможем, но первым шагом должно стать открытие нашего (оффлайнового - ИФ) магазина, и только после этого мы сможем узнать больше об этом рынке, о покупателях", - объяснила К.Фантачино.
По словам гендиректора ритейлера, H&M оптимистически оценивает перспективы развития сети в Украине. "Всегда сложно сказать, правильный ли это момент для выхода на рынок. Мы наблюдали за Украиной, и ваша экономика последние 2,5 года растет. Ездя сегодня утром Киевом, я видел много модных людей. Есть интерес к моде, экономика и средний класс растут. Мы уверены, что Украину и H&M в Украине ждет много успешных лет впереди", - отметил Ф.Олссон.
В то же время H&M пока не планирует выводить на украинский рынок другие бренды группы.
"Надеемся, завтра (18 августа - ИФ) будет хороший старт, и тогда будет сильный интерес и к другим брендам. Это очень конкурентный рынок. Но мы начинаем с H&M, присматриваемся, изучаем рынок", - объяснил Ф.Олссон.
Инвестиции в выход на украинский рынок компания не разглашает.
По информации пресс-службы H&M, приоритетным направлением для расширения сети H&M в Украине являются другие крупные города, кроме Киева, в связи с большим спросом с их стороны. Сейчас ритейлер исследует большие города и ищет подходящие локации.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ в августе провел интервенции на $0,53 млрд и готов к дальнейшим вливаниям для сглаживания скачков курса гривни
ТОП-НОВОСТИ
|НКРЭКУ упразднит формулу «Роттердам+»
|Ларс Свенссон: Монетарна політика працює краще, якщо її реалізує незалежний центральний банк
|Курс доллара в Украине растет опережающими темпами
|Агония защиты Януковича: Какой перелом произошел в суде над экс-президентом
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|H&M планирует открыть второй магазин в Украине в октябре
|Омелян назначил Смелянского гендиректором «Укрпошты»
|«Турбоатом» к июню-2019 поставит конденсатор еще для одного блока Запорожской АЭС
|«Днепроспецсталь» завершила I пол. с операционным убытком 137 млн грн, намерена нарастить выпуск продукции для снижения затрат - гендиректор
|lifecell с 22 августа переведет на 28-дневную тарификацию пять тарифных планов предоплаты, в сентябре – еще три
|«Эпицентр К» до конца 2018г откроет 5 новых торговых центров
Это интересно
|Volkswagen полностью переходит на виртуальное моделирование
|Как выжить на работе и остаться счастливым: пять советов
|Samsung создала самовосстанавливающееся олеофобное покрытие для смартфонов
|Обнаружены ещё три уязвимости процессоров Intel
|Представлена VR-гарнитура StarVR One с отслеживанием взгляда
|Apple утверждает, что собственность вокруг Apple Park стоит всего $200. Местные налоговики оценили ее в $1 миллиард
|Хакеры смогли вывести криптовалюту с «неприступного» криптокошелька Макафи