Финансовые новости
- |
- 17.08.18
- |
- 16:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Омелян назначил Смелянского гендиректором «Укрпошты»
13:31 17.08.2018 |
Игорь Смелянский, возглавляющий "Укрпошту" с апреля 2016 года, назначен ее генеральным директором.
Соответствующий контракт с ним подписал министр инфраструктуры Владимир Омелян в пятницу, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".
Кабинет министров 4 июля 2018 года согласился с предложением Мининфраструктуры назначить И.Смелянского гендиректором "Укрпошты". Согласно одобренному протокольному решению, Мининфраструктуры в месячный срок обязано было обеспечить заключение контракта с И.Смелянским, предыдущий контракт с которым истек 2 июля.
Однако затем И.Смелянский написал министру инфраструктуры В.Омеляну заявление об отставке и озвучил условия, на которых он готов продолжить руководство госкомпанией после 31 августа этого года. Среди необходимых условий нового контракта - возможность формирования собственной команды, рыночные зарплаты, политическая независимость, возможность реализации "шоковых" реформ, поддержанная правительством стратегия развития компании.
"Укрпошта" в пятницу также сообщила об уходе в отставку с 31 августа первого заместителя гендиректора по финансовым вопросам "Укрпошты" Александра Чернявского. Исполнять его обязанности будет нынешний директор департамента экономики Максим Палий, работающий в компании с февраля 2017 года.
Как сообщалось, Кабмин 20 апреля 2016 года по итогам конкурса назначил И.Смелянского, менеджера американского офиса KPMG, главой правления Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпошта". При реорганизации в ПАО он перешел на должность и.о. гендиректора.
В конце июня 2018 года правительство объявило конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета ПАО "Укрпошта". Результаты отбора должны быть обнародованы до 12 сентября.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ в августе провел интервенции на $0,53 млрд и готов к дальнейшим вливаниям для сглаживания скачков курса гривни
ТОП-НОВОСТИ
|НКРЭКУ упразднит формулу «Роттердам+»
|Ларс Свенссон: Монетарна політика працює краще, якщо її реалізує незалежний центральний банк
|Курс доллара в Украине растет опережающими темпами
|Агония защиты Януковича: Какой перелом произошел в суде над экс-президентом
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Омелян назначил Смелянского гендиректором «Укрпошты»
|«Турбоатом» к июню-2019 поставит конденсатор еще для одного блока Запорожской АЭС
|«Днепроспецсталь» завершила I пол. с операционным убытком 137 млн грн, намерена нарастить выпуск продукции для снижения затрат - гендиректор
|lifecell с 22 августа переведет на 28-дневную тарификацию пять тарифных планов предоплаты, в сентябре – еще три
|«Эпицентр К» до конца 2018г откроет 5 новых торговых центров
|Бизнесмен Черняк переносит часть производства водки «Хортица» и «Мороша» из Украины в Беларусь
Это интересно
|Как выжить на работе и остаться счастливым: пять советов
|Samsung создала самовосстанавливающееся олеофобное покрытие для смартфонов
|Обнаружены ещё три уязвимости процессоров Intel
|Представлена VR-гарнитура StarVR One с отслеживанием взгляда
|Apple утверждает, что собственность вокруг Apple Park стоит всего $200. Местные налоговики оценили ее в $1 миллиард
|Хакеры смогли вывести криптовалюту с «неприступного» криптокошелька Макафи
|Google собирает данные о местоположении даже при отключении геолокации