Омелян назначил Смелянского гендиректором «Укрпошты»

Игорь Смелянский, возглавляющий "Укрпошту" с апреля 2016 года, назначен ее генеральным директором.

Соответствующий контракт с ним подписал министр инфраструктуры Владимир Омелян в пятницу, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Кабинет министров 4 июля 2018 года согласился с предложением Мининфраструктуры назначить И.Смелянского гендиректором "Укрпошты". Согласно одобренному протокольному решению, Мининфраструктуры в месячный срок обязано было обеспечить заключение контракта с И.Смелянским, предыдущий контракт с которым истек 2 июля.

Однако затем И.Смелянский написал министру инфраструктуры В.Омеляну заявление об отставке и озвучил условия, на которых он готов продолжить руководство госкомпанией после 31 августа этого года. Среди необходимых условий нового контракта - возможность формирования собственной команды, рыночные зарплаты, политическая независимость, возможность реализации "шоковых" реформ, поддержанная правительством стратегия развития компании.

"Укрпошта" в пятницу также сообщила об уходе в отставку с 31 августа первого заместителя гендиректора по финансовым вопросам "Укрпошты" Александра Чернявского. Исполнять его обязанности будет нынешний директор департамента экономики Максим Палий, работающий в компании с февраля 2017 года.

Как сообщалось, Кабмин 20 апреля 2016 года по итогам конкурса назначил И.Смелянского, менеджера американского офиса KPMG, главой правления Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпошта". При реорганизации в ПАО он перешел на должность и.о. гендиректора.

В конце июня 2018 года правительство объявило конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета ПАО "Укрпошта". Результаты отбора должны быть обнародованы до 12 сентября.