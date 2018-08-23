СК «Экспресс Страхование» за 6 мес.-2018 увеличила сбор премий на 28,7%, выплат - на 53,9%

Страховая компания "Экспресс Страхование" (Киев) в январе-июне 2018 года собрала 116,84 млн грн платежей, что на 28,7% больше по сравнению с первым полугодием 2017 года, сообщается в пресс-релизе страховщика.

В структуре страхового портфеля компании на автострахование пришлось 87,4% страховых платежей, в том числе на КАСКО - 81,4%, ОСАГО - 6%.

В январе-июне 2018 года компания выплатила 40,6 млн грн. страховых возмещений, что на 53,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Из них по договорам КАСКО выплачено 33,3 млн грн, ОСГПО 4,4 млн грн.

За указанный период урегулировано 1,453 тыс. страховых событий по КАСКО, 229 - по ОСАГО. Причиной большинства этих случаев стали ДТП.

Три крупнейших возмещения по автострахованию за первое полугодие 2018 года по договору КАСКО за поврежденные вследствие ДТП автомобили: Mercedes-Benz - 905 тыс. грн, ToyotaHighlander - 607 тыс. грн, Mercedes-Benz - 369,9 тыс. грн.

Как отмечает страховщик, оформление большинства событий по КАСКО происходит по принципу "единого окна" - в сервисном центре автодилера без необходимости визита в офис СК.

Средний срок урегулирования страхового события по КАСКО за шесть месяцев составил: шесть календарных дней - при убытках, не требующих предоставления клиентом справок от компетентных органов (4% от общего количества страховых дел), 16 календарных дней - при убытках, требующих предоставления клиентом дополнительных справок либо согласования выплаты с банком заемщика (67% дел).

Страховые резервы компании по состоянию на 30 июня 2018 года составили 125,1 млн грн, активы - 254,4 млн грн. Фактический запас платежеспособности - 106,5млн грн, что превышает нормативный показатель на 152,2% (в 2,5 раза).

Собственный капитал СК "Экспресс Страхование" составляет 106,8 млн грн, уставный капитал - 44,5 млн грн.

Чистая прибыль компании по итогам января-июня 2018 года составила 4,6 млн грн.

ОДО "Экспресс Страхование" основано в 2008 году при участии лидера украинского автомобильного рынка корпорации УкрАВТО.