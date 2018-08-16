lifecell с 22 августа переведет на 28-дневную тарификацию пять тарифных планов предоплаты, в сентябре – еще три

Оператор мобильной связи lifecell с 22 августа 2018 года переведет на 28-дневную тарификацию пять тарифных планов, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

"С 22 августа на 28-дневную тарификацию переводятся тарифы "Лайфхак", "Лайфхак Плюс", "Хайп", "Звонки всем 2017", "Звонки всем". Начиная с 5 сентября, переход на расчетный период продолжительностью четыре недели будет применен к тарифам "3G Смарт 69", "Смартфон 2018" и "Абсолютная свобода", - говорится в сообщении оператора.

Как уточнили в пресс-службе, lifecell последним из "Большой Тройки" (мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell) осуществил переход на расчетный период продолжительностью четыре недели (до изменений этот период составлял 30 дней) для абонентов предоплаченной формы обслуживания.

"Такие изменения обусловлены стремлением lifecell в условиях роста инфляции найти наиболее оптимальный способ предоставлять качественные услуги интернет- и голосовой связи. Изучив опыт работы на рынке, потребности абонентов и рыночную ситуацию компания начала поэтапный переход на четырехнедельный расчетный период для абонентов предоплаченной формы обслуживания", - подчеркивают в пресс-службе lifecell.

В компании отмечают, что изменение финансового периода для абонента будет означать незначительный рост стоимости пользования услуг - примерно на 6 коп. на каждую 1 грн., что вдвое ниже текущего уровня инфляции в Украине.

В целом, за 12 месяцев абонентам тарифных планов с 28-дневной тарификацией придется оплатить связь 13 раз.