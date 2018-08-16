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«Эпицентр К» до конца 2018г откроет 5 новых торговых центров
08:53 16.08.2018 |
Группа компаний "Эпицентр К" (Киев) планирует до конца 2018 года расширить одноименную сеть до 53 торговых центров (ТЦ), открыв пять новых объектов - в Хмельницкой, Львовской, Закарпатской и Донецкой областях.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании "Эпицентр К", 18 августа состоится открытие нового ТЦ "Эпицентр К" по ул.Попова в г.Старокостянтинов (Хмельницкая обл.).
По данным компании, площадь торгового зала объекта составит 3,3 тыс. кв. м, уличных площадок - 830 кв.м.
Кроме того, "Эпицентр К" планирует до конца года открыть ТЦ площадью 17,5 тыс. кв. м в Краматорске Донецкой области, а также три ТЦ небольших площадей в Славуте Хмельницкой области (4,8 тыс. кв. м), Дрогобиче Львовской области (4,8 тыс. кв. м) и Хусте Закарпатской области (4,4 тыс. кв. м).
Таким образом, компания реализует стратегию развития ТЦ небольших форматов площадью 2-6 тыс. кв. м в районных центрах и городах областного подчинения.
ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.
Как сообщалось со ссылкой на генерального директора ООО "Эпицентр К" Петра Михайлишина, товарооборот сетей гипермаркетов "Эпицентр" и "Новая линия", управлением которыми занимается группа компаний "Эпицентр К", за 2017 год составил 42 млрд грн.
По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 30 сентября 2016 года, участниками ООО"Эпицентр К" являются Александр Герега (81,18%), Галина Герега (18,75%) и Татьяна Суржик (0,055%).
Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн. Руководителем предприятия числится Петр Михайлишин.
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