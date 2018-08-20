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«АХА Страхование» в I пол.-2018 увеличила сбор платежей на 14%
07:32 20.08.2018 |
Страховая компания "АХА Страхование" (Киев) в январе-июне 2018 года собрала более 915,6 млн грн. валовых страховых премий, что на 14%, или на 115 млн грн, больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщается в пресс-релизе страховщика.
"За первое полугодие 2018 года, согласно регуляторной отчетности, прибыль составила 47,6 млн грн. По стандартам международной группы АХА наш финансовый результат составил 105 млн грн", - отмечает финансовый директор компании Николай Иванинив, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Компания также сообщает, что по итогам шести месяцев 2018 объем премий по КАСКО составил 523 млн грн (+10%). Страховые премии физических лиц по КАСКО в общем объеме собранных премий по данному виду страхования составляют 66% (346 млн грн.). Доход от добровольного медицинского страхования вырос на 32%, премии составили 138 млн грн.
Увеличились премии и по туристическому страхованию - на 26% по сравнению с прошлым годом, общее количество договоров составил 60 тыс., объем страховых премий - 18,6 млн грн с приростом 60%.
"Столь высокие показатели достигнуты за счет комбинации факторов: роста нового бизнеса, качества андеррайтинга, контроля за расходами компании и инвестиционных доходов", - прокомментировал первый вице-президент СК "АХА Страхование" Андрей Перетяжко, слова которого приводит пресс-служба.
СК "АХА Страхование" принадлежит АХА Group (Франция), представлена на украинском страховом рынке с 2007 года. В ней работает более 780 сотрудников и 1,220 тыс. агентов по всей Украине.
АХА Group за первое полугодие 2018 года собрала EUR53,6 млрд (+3%) валовых страховых премий, прибыль выросла на 9% - до EUR3,3 млрд.
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