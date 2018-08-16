Бизнесмен Черняк переносит часть производства водки «Хортица» и «Мороша» из Украины в Беларусь

Один из крупнейших украинских производителей алкогольных напитков - холдинг Global Spirits Евгения Черняка начнет лицензионное производство продукции в Беларуси. С сегодняшнего дня начался разлив водки "Мороша", а в сентябре начнут разливать "Хортицу". Об этом на своей странице в Facebook написал глава холдинга Евгений Черняк.

По словам бизнесмена, его категорически не устраивают условия производства алкоголя в Украине. Политика госконцерна "Укрспирт" только способствует контрафакту и коррупции, говорит Черняк.

"Приняли непростое для себя решение перенести часть производства в Беларусь. В Беларуси, как бы кто к этому ни относился, созданы хорошие условия и понятны правила игры. Частично отсюда будем отправлять на экспорт в Америку", - сказал он.

Беларусские СМИ сообщают, что производство "Мороши" организовано на Климовичском ликеро-водочном заводе, а "Хортицу" будут разливать на заводе "Минск Кристалл". Лицензию на производство в Беларуси продукции Global Spirits получило ООО "ЮниАлкоГрупп".

Ранее два других крупнейших украинских производителя водки ("Немиров" и "Баядера Групп") тоже используют возможности лицензионного или контрактного выпуска на белорусских ликеро-водочных заводах. Так, на "Минск Кристалле" разливают водку "Немиров", на Климовичском ЛВЗ - "Хлебный дар", на Гродненском - "Медофф" и "Мъерная".

Ранее сообщалось, что алкогольный холдинг Global Spirits (бренды Хортица, Shustoff, Мороша) запустит в августе зарубежные производства сразу в двух новых странах - Беларуси и Азербайджане.