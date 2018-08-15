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Физлицо Александр Стецюк купил 100% РВС Банка
13:34 15.08.2018 |
Физическое лицо Александр Стецюк купил 100% РВС Банка (Киев).
Об этом говорится в сообщении финучреждения в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передают Українські Новини.
Ранее 100%-ным пакетом акций владела "Украинская бизнес группа" (UBG, Киев).
9 февраля Антимонопольный комитет разрешил Руслану Демчаку купить более 50% РВС Банка.
В феврале Депутат Рады Демчак (БПП) подал в НБУ документы на согласование приобретения более 50% РВС Банка.
Национальный банк на запрос Українських Новин ответил, что по состоянию на начало августа документы на покупку более 50% РВС Банка отсутствуют в НБУ.
Более детальной информации регулятор не предоставил.
Как сообщали Українські Новини, РВС Банк был создан в августе 2015 года на базе неплатежеспособного Омега Банка и куплен в августе "Украинской бизнес группой" (UBG, Киев).
UBG ранее контролировалась Демчаком и владела Эрде Банком.
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