НБУ отозвал банковскую лицензию ДиВи Банка по его просьбе

Национальный банк Украины решениями правления от 14 августа отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у ПАО "ДиВи Банк".

"Этот банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица", – сообщил НБУ в пресс-релизе во вторник.

Регулятор напоминает, что ДиВи Банк стал пятым банком, который принял такое решение: ранее по аналогичной процедурой НБУ уже отозвал лицензии у КБ "Финансовый партнер", Апекс-Банка, Промышленно-финансового банка и Кредит Оптима Банка.

Процедура добровольного прекращения банковской деятельности стала возможной благодаря принятию в марте 2017 закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков".

Если раньше банки могли добровольно прекратить деятельность только путем полной ликвидации, что создавало значительные неудобства для их владельцев, то теперь акционеры банка могут принять решение о прекращении банковской деятельности и сохранении юридического лица. Такое юридическое лицо может продолжить работать на рынке финансовых услуг (при условии получения соответствующих лицензий) или осуществлять другие виды хозяйственной деятельности.

ДиВи Банк по размеру активов на 1 июля этого года занимал последнее 83 место среди всех банков Украины – 105,84 млн грн, хотя месяцем ранее их размер составлял 216,23 млн грн, а на начало года – 358,84 млн грн.