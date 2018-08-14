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Укртелеком начал замену фиксированных телефонов на мобильные
14:57 14.08.2018 |
В пилотном проекте будет впоследствии задействовано несколько городов
Крупнейший оператор Укртелеком 14 августа запустил пилотный проект по восстановлению фиксированной местной связи на базе мобильной сети в первом городе - Желтые Воды (Днепропетровская обл). Об этом говорится в сообщении компании.
"Это один из городов области, наиболее пострадавших от краж телекоммуникационного кабеля. К сожалению, неоднократные ремонтные работы уже не решают проблемы, поскольку новый кабель снова вырезают. И тысячи абонентов остаются без связи", - говорится в сообщении.
Для пилотного проекта используется фиксированной связи Укртелекома и мобильного оператора Тримоб. У абонентов сохраняется их номер телефона, порядок набора других номеров. Абонент получает звонки и звонит со своего городского номера, пользуясь тарифам городской телефонии. Единственное, что меняется - это стационарный телефонный аппарат, в котором будет сим-карта оператора ТриМоб.
В пилотном проекте будет впоследствии задействовано несколько городов. Если он пройдет успешно, Укртелеком будет масштабировать проект в Украине.
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