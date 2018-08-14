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Владелец Розетки рассказал, зачем объединяется с Prom.ua
23:03 13.08.2018 |
Объединение двух крупнейших в Украине маркетплейсов Розетки и Evo (площадка Prom.ua) расширит возможности как для бизнеса, так и для покупателей. Об этом в интервью К750 рассказал основатель Розетки Владислав Чечеткин.
"Первый и очевидный эффект - мелкому и среднему бизнесу станет проще выходить со своими товарами на Розетку. Второе - мы сможем расширить предложения для покупателей. У нас есть цель - продавать "геть усе". И с помощью тысяч новых предпринимателей на Розетке мы это "геть усе" начнем продавать гораздо быстрее, чем сами", - сказал Чечеткин.
Возможности Evo также расширятся. "У Prom.ua после сделки будет более интересная позиция, как у площадки для продажи товаров", - объяснил он.
Ранее сообщалось, что сделку по объединению закроют в ближайшее время. Розетка запланировала выкупить долю Naspers (мажоритарный пакет акций - ред.) в Evo. Помимо Prom.ua, в нее входят такие проекты, как Bigl.ua, Zakupki.prom.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, Vchasno.com.ua, Shafa.ua и другие. Доля основателей Evo трансформируется в долю в объединенной компании.
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