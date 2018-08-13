«Фуд Факторі» інвестує більше $2 млн у виробництво спіруліни

Компанії «Фуд Факторі», що займається виробництвом спіруліни під торговою маркою «Spirulinka», до 2020 року компанія планує виробляти до 12 тонн продукту на місяць і вкладе у проект більше $2 млн.

Про це Agravery.сom розповів співвласник компанії Володимир Іщук.

Він повідомив, що уже до кінця року компанією планується відкрити в Запорізькій області новий виробничо-вирощувальний майданчик (так званий «кластер»), що дозволить збільшити потужності на 3 тонни спіруліни на місяць. Інвестиції в проект складуть близько $500 тис., на будівництво одного кластеру іде приблизно півроку.

Також, компанія вже веде переговори про будівництво у м. Буча під Києвом наступного виробничого комплексу. Попередньо міська рада Бучі уже узгодила передачу 2 га землі у оренду - на цій землі можна побудувати до 10 кластерів із виробництва спіруліни (потужністю до 30 тонн товарної запакованої спіруліни на місяць).

«Розширення виробництва зараз обговорюється з українськими та міжнародними інвесторами. Сподіваємось розширити бізнес і у інших регіонах України. Він є дуже прибутковим, та для розташування виробництва потрібна лише вода, електроенергія та транспортне сполучення, що простіше ніж ординарний аграрній бізнес, адже наявність родючих земель не потрібна. І це при тому що спіруліна має короткий виробничій цикл», - говорить Володимир Іщук.