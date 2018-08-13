Финансовые новости
- |
- 13.08.18
- |
- 17:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ разрешил банку «Центр» присоединиться к МТБ Банку
16:46 13.08.2018 |
Национальный банк разрешил банку "Центр" (Киев) присоединиться к МТБ Банку (ранее - Марфин Банк; Черноморск, Одесская область).
Об этом говорится в данных Нацбанка, передают Українські Новини.
10 августа Нацбанк предоставил разрешение банку "Центр" на реорганизацию путем присоединения к МТБ Банку по упрощенной процедуре.
Согласно данным регулятора, процедура реорганизации завершится 7 декабря.
13 июля акционерами банка "Центр" было принято решение о реорганизации банка путем присоединения к МТБ Банку.
Причины принятия решения: оптимизация организации работы данных банков; выполнение нормативных требований в части обеспечения требований действующего законодательства по увеличению размера уставного капитала и соблюдению норматива кредитного риска; создание конкурентных преимуществ на банковском рынке благодаря эффекту масштаба, расширению ассортимента банковских услуг и диверсификации банковских рисков, что, в свою очередь, позволит усовершенствовать финансово-экономическую политику банка и улучшить в целом операционную модель.
В результате реорганизации банков будет создан единый банк с разветвленной сетью отделений, присутствующей во многих регионах Украины, и возможностями универсального обслуживания клиентов.
Как сообщали Українські Новини, 14 июня 2017 года состоялась продажа контрольного пакета акций Марфин Банка, принадлежавшего Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Кипр), конечным бенефициаром которого является Республика Кипр в лице министра финансов.
Новым собственником стала компания Saggarko Limited, а конечными бенефициарами Марфин Банка в результате сделки стали граждане Украины Михаил Партикевич и Игорь Згуров.
Згуров занимает должность советника исполнительного директора по экономическим вопросам ПАО "Одессагаз".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В первом полугодии 2018-го украинские НПЗ не смогли сохранить темп наращивания доли рынка
|10 августа Нацбанку не удалось остановить подорожание доллара на межбанке
|Украина подала иск в ЕСПЧ против РФ из-за нарушений прав политзаключенных
|Конец «белорусского чуда». Лукашенко окончательно надоел Путину
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ разрешил банку «Центр» присоединиться к МТБ Банку
|Новые акционеры ш/у «Покровское» сменят НС, ликвидируют РК и изменят устав по аналогии с ЧАО «Донецксталь»-метзавод»
|AgriLab начала выпуск оборудования для анализа почвы
|«Укрнафта» возобновила добычу на 47 скважинах в Ивано-Франковской после их 5-и дневного простоя из-за дефицита ж/д цистерн
|Российский ВЭБ отказался от продажи «Проминвестбанка» в Украине, – СМИ
|Киев объявил конкурс на строительство мусороперерабатывающего завода
Это интересно
|К 2030 году в мире установят 40 млн зарядных станций для электромобилей
|Samsung представила новые наручные часы — Galaxy Watch
|Представлен флагманский смартфон Samsung Galaxy Note9
|Panasonic представила технологичный освежитель для обуви
|Надо ли работодателям избавляться от невыносимых сотрудников
|Первые комплекты Magic Leap начали продавать в Штатах за $2295
|Ferrari зарабатывает с каждой проданной машины 69 тысяч евро