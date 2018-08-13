НБУ разрешил банку «Центр» присоединиться к МТБ Банку

Национальный банк разрешил банку "Центр" (Киев) присоединиться к МТБ Банку (ранее - Марфин Банк; Черноморск, Одесская область).

Об этом говорится в данных Нацбанка, передают Українські Новини.

10 августа Нацбанк предоставил разрешение банку "Центр" на реорганизацию путем присоединения к МТБ Банку по упрощенной процедуре.

Согласно данным регулятора, процедура реорганизации завершится 7 декабря.

13 июля акционерами банка "Центр" было принято решение о реорганизации банка путем присоединения к МТБ Банку.

Причины принятия решения: оптимизация организации работы данных банков; выполнение нормативных требований в части обеспечения требований действующего законодательства по увеличению размера уставного капитала и соблюдению норматива кредитного риска; создание конкурентных преимуществ на банковском рынке благодаря эффекту масштаба, расширению ассортимента банковских услуг и диверсификации банковских рисков, что, в свою очередь, позволит усовершенствовать финансово-экономическую политику банка и улучшить в целом операционную модель.

В результате реорганизации банков будет создан единый банк с разветвленной сетью отделений, присутствующей во многих регионах Украины, и возможностями универсального обслуживания клиентов.

Как сообщали Українські Новини, 14 июня 2017 года состоялась продажа контрольного пакета акций Марфин Банка, принадлежавшего Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Кипр), конечным бенефициаром которого является Республика Кипр в лице министра финансов.

Новым собственником стала компания Saggarko Limited, а конечными бенефициарами Марфин Банка в результате сделки стали граждане Украины Михаил Партикевич и Игорь Згуров.

Згуров занимает должность советника исполнительного директора по экономическим вопросам ПАО "Одессагаз".