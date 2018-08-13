AgriLab начала выпуск оборудования для анализа почвы

Агроконсалтинговая компания AgriLab, предоставляющая услуги по агрохимсервису и точному земледелию, под собственной торговой маркой наладила производство оборудования для автоматизированного отбора проб почвы для агрохимического анализа.

Как отмечает AgroPortal, эти пробоотборники стали качественной альтернативой дорогому иностранному оборудованию, которое доминировало на украинских полях ранее. Отечественное оборудование более приспособлено к особенностям грунтовых и полевых условий Украины и имеет доступный и быстрый сервис.

«Автоматизированные пробоотборники с GPS привязкой точек отбора проб необходимы для агрохимического обследования почв по современным критериям и, в частности, для внедрения технологий точного земледелия», - говорится в сообщении.

Отмечается, что значительным преимуществом отечественных пробоотборников является адаптация под разные почвы, автоматизированность, соблюдение заданной глубины и качества отбора, скорость отбора буром даже на твердых или сухих почвах, а также возможность отбирать пробы зимой. Использование оборудования, изготовленного в Украине, сделает услуги исследования почв, в частности для нужд точного земледелия - доступными.

«Пробоотборники от AgriLab уже использует ряд агрохолдингов, а также компании, предоставляющие услуги по обследованию почв. На сегодняшний день только компания AgriLab автоматизированными пробоотборниками собственного производства отобрала около 100 тыс. образцов по различным технологиям, что позволило оцифровывать распределение различных свойств почв на площади более 800 тыс. га», - отметил СЕО AgriLab Ярослав Бойко.

По его словам, правильный и точный отбор проб почвы - первый шаг к цифровому земледелию и практической реализации элементов точного земледелия. Более того, такой подход позволяет точно отслеживать динамику изменения плодородия почв от воздействия технологий, контролировать качество почв и избежать ухудшения их свойств.

Для справки: AgriLab - агроконсалтинговая компания, которая создает комплексные решения для повышения эффективности агробизнеса и входит в ТОП-20 самых инновационных компаний Украины согласно рейтингу Forbes. Компания проводит лабораторные исследования, внедряет технологии точного земледелия, а также развивает агрообразовательные проекты.