АСК «ИНГО Украина Жизнь» в I пол.-2018 г увеличила страховые премии на 5,8%

АСК "ИНГО Украина ЖИЗНЬ" (Киев) в январе-июне 2018 года собрала 20,2 млн грн страховых премий, что на 5,8% больше, чем за январь-июнь 2017 года, сообщается в пресс-релизе страховщика.

Общая сумма выплаченных страховых возмещений составила 6,8 млн грн (на 26,4% больше). Из них по случаям смерти выплачено 624,1 тыс. грн, по случаям установления инвалидности - 2,504 млн грн, госпитализации и временной потери трудоспособности - 1,832 млн грн, в связи с критическими заболеваниями - 1,749 млн грн.

Кроме того, за шесть месяцев осуществлены выплаты по долгосрочным накопительным договорам страхования, связанным с дожитием застрахованного лица до окончания срока страхования, на общую сумму 70,2 тыс. грн.

Крупнейшими за указанный период стали выплаты: 1,498 млн грн - в связи с установлением II группы инвалидности вследствие критического заболевания, 936 тыс. грн - в связи с установлением диагноза критического заболевания.

АСК "ИНГО Украина Жизнь" получила бессрочную лицензию на осуществление деятельности по страхованию жизни в ноябре 2007 года. С 26 апреля 2013 представляет интересы GeneraliEmployeeBenefits (GEB) в Украине.

По итогам первого квартала 2018 года страховщик занял 1-е место в рейтинге компаний корпоративного рискового страхования жизни.