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«Астарта» собрала более 250 тыс. тонн ранних зерновых
07:51 15.08.2018 |
Агропромхолдинг "Астарта" завершил уборку ранних зерновых, собрав более 250 тыс. тонн зерна, в том числе 242 тыс. тонн пшеницы.
Согласно пресс-релизу компании во вторник, в этом году темпы уборочной кампании сдерживала дождливая погода.
"Компания использовала все возможности для организации оперативного сбора урожая с целью минимизировать риски снижения качества зерна из-за повышенной влажности, и досушивала зерно на элеваторах", - говорится в сообщении.
По данным агропромхолдинга, несмотря на успешную перезимовку, средняя урожайность пшеницы оказалась ниже прогнозов компании: 5,3 т/га в агрофирмах западных областей и 4,5 т/га на востоке. Причиной этому стали стрессовые погодные условия в период весенней вегетации, особенно в Полтавской области: затяжной холод и отсутствие осадков в мае-начале июня.
В то же время, поздние культуры компании развиваются оптимально.
"Это фактически закономерность: если с уборкой пшеницы возникают трудности из-за дождей, то для урожая поздних культур это позитивный сигнал. Большинство наших полей под свеклой, кукурузой, подсолнечником и соей сегодня находятся в отличном состоянии", - цитируется в сообщении операционный директор "Астарты" Желько Эрцег.
"Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 250 тыс. га, соеперерабатывающий завод, молочно-товарные фермы, комплекс по производству энергии из сельскохозяйственных отходов.
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