Финансовые новости
- |
- 13.08.18
- |
- 14:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Российский ВЭБ отказался от продажи «Проминвестбанка» в Украине, – СМИ
09:47 13.08.2018 |
Российский "Внешэкономбанк" (ВЭБ) фактически отказался от идеи продать свой дочерний "Проминвестбанк" (ПИБ) в Украине.
Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.
Сейчас "дочка" ВЭБа сворачивает активные операции: перестает выдавать новые кредиты и привлекать вклады. ВЭБ склоняется к закрытию "Проминвестбанка", но окончательное решение будет принято в ноябре.
Читайте также: Дочерний банк российского ВЭБа в Украине сократил убыток в 12 раз
Эксперты считают, что убытки ВЭБа от закрытия украинского банка могут составить около 13 млрд руб (5,1 млрд гривен).
О том, что ВЭБ решил отказаться от продажи "Проминвестбанка", рассказал источник в российской госкорпорации и подтвердил источник, близкий к украинской "дочке".
По словам одного из собеседников, ВЭБ полностью разрывает отношения с последним покупателем - украинским и российским бизнесменом Павлом Фуксом, так как ему ни в какой конфигурации не удалось согласовать сделку с Национальным банком Украины (НБУ).
"Проминвестбанк" на 99,77% принадлежит ВЭБу. Согласно отчетности за первое полугодие 2018 года, активы банка превышают 17 млрд гривен. ПИБ занимает 11-е место по активам на украинском рынке. Убыток банка за шесть месяцев составил 405,5 млн гривен.
Источник, близкий к "Проминвестбанку", описал основные сложности, связанные с его закрытием. "Проблема заключается в том, что на балансе банка находятся кредиты, которые истекут не раньше чем через четыре года", - говорит собеседник.
"Соответственно, их можно либо переуступить за небольшие деньги, либо же сократить сеть "Проминвестбанка" до одного отделения и ждать завершения всех расчетов с клиентами", - рассказывает он.
Также проблемой является принадлежащая банку недвижимость. По словам собеседника, она стоит около $50 млн и ее продажа потребует значительного времени.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В первом полугодии 2018-го украинские НПЗ не смогли сохранить темп наращивания доли рынка
|10 августа Нацбанку не удалось остановить подорожание доллара на межбанке
|Украина подала иск в ЕСПЧ против РФ из-за нарушений прав политзаключенных
|Конец «белорусского чуда». Лукашенко окончательно надоел Путину
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|AgriLab начала выпуск оборудования для анализа почвы
|«Укрнафта» возобновила добычу на 47 скважинах в Ивано-Франковской после их 5-и дневного простоя из-за дефицита ж/д цистерн
|Российский ВЭБ отказался от продажи «Проминвестбанка» в Украине, – СМИ
|Киев объявил конкурс на строительство мусороперерабатывающего завода
|АМКУ оштрафовал компании группы Golden Tile на 420 тыс. грн за приобретение «Керамик-Арт» без согласования ведомства
|«Ощадбанк» отсудил треть акций «АвтоКрАЗа» Жеваго
Это интересно
|Panasonic представила технологичный освежитель для обуви
|Надо ли работодателям избавляться от невыносимых сотрудников
|Первые комплекты Magic Leap начали продавать в Штатах за $2295
|Ferrari зарабатывает с каждой проданной машины 69 тысяч евро
|«Обеспеченный затонувшими сокровищами» ICO-проект подозревают в мошенничестве
|Система Ford Wrong Way Alert предупредит о выезде на встречную полосу
|Биржевой регулятор США проверит заявление Маска о планах сделать Tesla частной