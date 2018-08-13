Российский ВЭБ отказался от продажи «Проминвестбанка» в Украине, – СМИ

Российский "Внешэкономбанк" (ВЭБ) фактически отказался от идеи продать свой дочерний "Проминвестбанк" (ПИБ) в Украине.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Сейчас "дочка" ВЭБа сворачивает активные операции: перестает выдавать новые кредиты и привлекать вклады. ВЭБ склоняется к закрытию "Проминвестбанка", но окончательное решение будет принято в ноябре.

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Эксперты считают, что убытки ВЭБа от закрытия украинского банка могут составить около 13 млрд руб (5,1 млрд гривен).

О том, что ВЭБ решил отказаться от продажи "Проминвестбанка", рассказал источник в российской госкорпорации и подтвердил источник, близкий к украинской "дочке".

По словам одного из собеседников, ВЭБ полностью разрывает отношения с последним покупателем - украинским и российским бизнесменом Павлом Фуксом, так как ему ни в какой конфигурации не удалось согласовать сделку с Национальным банком Украины (НБУ).

"Проминвестбанк" на 99,77% принадлежит ВЭБу. Согласно отчетности за первое полугодие 2018 года, активы банка превышают 17 млрд гривен. ПИБ занимает 11-е место по активам на украинском рынке. Убыток банка за шесть месяцев составил 405,5 млн гривен.

Источник, близкий к "Проминвестбанку", описал основные сложности, связанные с его закрытием. "Проблема заключается в том, что на балансе банка находятся кредиты, которые истекут не раньше чем через четыре года", - говорит собеседник.

"Соответственно, их можно либо переуступить за небольшие деньги, либо же сократить сеть "Проминвестбанка" до одного отделения и ждать завершения всех расчетов с клиентами", - рассказывает он.

Также проблемой является принадлежащая банку недвижимость. По словам собеседника, она стоит около $50 млн и ее продажа потребует значительного времени.