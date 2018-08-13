Киев объявил конкурс на строительство мусороперерабатывающего завода

КП "Киевкоммунсервис" объявило конкурс по определению исполнителя услуг по переработке и захоронению бытовых отходов, производимых в столице, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Согласно конкурсной документации на сайте "Киевкоммунсервиса", минимальная мощность перерабатывающего предприятия должна составлять 426 тыс. тонн, тогда как годовой объем производимых бытовых отходов в Киеве составляет 1,2 млн тонн.

Новый мусороперерабатывающий завод должен быть расположен вблизи от географического центра столицы.

К конкурсу на строительство объекта допускаются участники с опытом создания и эксплуатации объектов мусоропереработки. Победитель конкурса обязан будет предоставлять услуги по переработке отходов не менее 25 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.

По данным КГГА, прием заявок на участие в конкурсе начнется с 28 августа 2018 года.

Первый этап конкурса - оценка соответствия конкурсантов квалификационным условиям - начнется в конце сентября. Второй этап предусматривает оценку предложений участников конкурса.

Как сообщалось со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, новый завод по переработке мусора в столице планируется построить в течение следующих двух-трех лет.