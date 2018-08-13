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Киев объявил конкурс на строительство мусороперерабатывающего завода
08:56 13.08.2018 |
КП "Киевкоммунсервис" объявило конкурс по определению исполнителя услуг по переработке и захоронению бытовых отходов, производимых в столице, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).
Согласно конкурсной документации на сайте "Киевкоммунсервиса", минимальная мощность перерабатывающего предприятия должна составлять 426 тыс. тонн, тогда как годовой объем производимых бытовых отходов в Киеве составляет 1,2 млн тонн.
Новый мусороперерабатывающий завод должен быть расположен вблизи от географического центра столицы.
К конкурсу на строительство объекта допускаются участники с опытом создания и эксплуатации объектов мусоропереработки. Победитель конкурса обязан будет предоставлять услуги по переработке отходов не менее 25 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.
По данным КГГА, прием заявок на участие в конкурсе начнется с 28 августа 2018 года.
Первый этап конкурса - оценка соответствия конкурсантов квалификационным условиям - начнется в конце сентября. Второй этап предусматривает оценку предложений участников конкурса.
Как сообщалось со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, новый завод по переработке мусора в столице планируется построить в течение следующих двух-трех лет.
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