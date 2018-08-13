«Ощадбанк» отсудил треть акций «АвтоКрАЗа» Жеваго

Киевский апелляционный хозсуд 6 августа отказался удовлетворить апелляционную жалобу ПАО "АвтоКрАЗ" на решение Хозяйственного суда Киева от 10 марта 2016 года, согласно которому банк получил акции ПАО "АвтоКрАЗ" номинальной стоимостью 185 млн грн (32,7% уставного капитала предприятия) в счет погашения долга по договору кредитной линии от 9 октября 2008 года в размере 899,4 млн грн.

Таким образом суд удовлетворил иск "Ощадбанка" к ООО "Феррекспо", ООО "Газотурбинные технологии", ООО "Новые промышленные технологии", ООО "Проминек", ООО "Перт", которым принадлежат указанный пакет акций "АвтоКрАЗа", передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Киевский апелляционный хозсуд определил способ реализации акций ПАО "АвтоКрАЗ" путем продажи на публичных торгах в рамках процедуры исполнительного производства по цене не ниже 13,6 млн грн (цена, которая была определена судебной экспертизой).

Добавим, что Хозсуд Киева рассматривает заявление "Ощадбанка" о возбуждении производства по делу о банкротстве ПАО "АвтоКрАЗ".

Напомним, между "Ощадбанком" и "АвтоКрАЗом" уже несколько лет продолжаются судебные тяжбы. В рамках отдельных судебных дел долговые претензии госбанка достигали 1,3 млрд грн.

В январе 2016 года пресс-служба банка констатировала, что юристы "Ощадбанка" уже получили судебные решения об обращении взыскания на предметы залога и ипотеки и продолжалось исполнительное производство с принудительной реализации заложенного имущества.

Как сообщалось, 31 мая 2018 года планировался "голландский" аукцион по продаже Фондом гарантирования прав требования банка "Финансы и кредит" на 3,5 млрд грн к компаниям из группы "АвтоКрАЗ" по ряду кредитных договоров.



Однако 30 мая исполнительная дирекция Фонда гарантирования приняла решение снять с торгов соответствующий лот в связи с получением письма от секретаря СНБО об отсрочке продажи прав требования по кредитным договорам, в обеспечении по которым находятся акции ПАО "Мотор Сич".

Как известно, группа "АвтоКрАЗ" подконтрольна нардепу Константину Жеваго.

По данным НБУ, упомянутые выше ООО "Новые промышленные технологии", ООО "Перт", ООО "Проминек" фигурировали в структуре собственности банка "Финансы и кредит", который тоже принадлежал Жеваго.