Нафтогаз выиграл 7 из 8 тендеров Укртрансгаза на закупку балансировочного газа

7 августа оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз" провел 8 тенедеров на закупку балансировочного газа, из которых 7 выиграла Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины"

Об этом говорится в сообщениях в системе ProZorro.

Таким образом, "Нафтогаз" выиграл тенедеры на поставку в сентябре 2018-апреле 2019 поставит "Укртрангазу" 1,518 млрд кубометров газа на 12,642 млрд гривен.

1 тендер выиграла компания Trafigura Ukraine - на 216,9 млн кубометров за 1,779 млрд гривен.

Единственный конкурент "Нафтогаза" на выигранных им тендерах - Trafigura Ukraine, кроме одного из тендеров, где еще участвовала "ЕРУ Трейдинг"

Еще 4 аукциона (701,8 млн кубов на 6,106 млрд гривен) не состоялись 9 августа, поскольку в одном случае к конкурсу был допущен только "Нафтогаз", а еще по трем тендерам поступили жалобы на недопуск к аукциону от "Укрнефтебурения" и "ДТЭК Трейдинг".

Согласно договору поставки, цена для каждого месяца передачи газа будет определяться по формуле с учетом цены немецкого хаба NCG.

Согласно украинскому законодательству с 1 августа, а после переноса сроков - с 1 октября, должен заработать рынок суточного балансировки и "Укртрансгаз" должен осуществлять закупку газа в ежесуточном режиме для нужд балансирование на операторах торговой платформы

Это позволит принимать участие в торгах сотням различных поставщиков, которые не могут принять участи в вышеуказанных тендерах из-за их крупных объемов поставки и квалификационных условий, также отпадает необходимость привязывать цены к иностранным хабам.