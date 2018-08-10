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В маршрут поезда «четырех столиц» планируют включить пятую столицу
08:08 10.08.2018 |
Маршрут поезда Киев-Рига, который начнет курсировать с 28 сентября и в пути будет заходить в Минск и Вильнюс, планируется продлить до Таллинна. Об этом в Facebook сообщил начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования УЗ Александр Красноштан, передает ЦТС.
По его словам, Эстония очень заинтересована в продлении маршрута.
"Да, разговоры идут, эстонцы даже немного обиделись на нас, что мы изначально планировали, а потом не дотянули до них. Они заинтересованы очень. Я разговаривал с президентом их железной дороги. Думаю - вскоре дотянем. Проблема в том, что железной дорогой из Риги в Таллинн 10 часов, автобусом немного быстрее. Но работаем", - сказал Красноштан.
Напомним, поезд будет ходить еженедельно и маршрут в одну сторону будет преодолевать за 19 часов. В составе будет 10 вагонов купе и 1 - класса "люкс".
Цены на билеты пока не озвучены, но и.о. председателя правления УЗ Евгений Кравцов пообещал, что они будут "демократичными".
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