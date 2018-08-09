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Rozetka начала выкуп мажоритарной доли в Prom.ua
13:42 09.08.2018 |
Интернет-супермаркет Rozetka и группа компаний EVO планируют объединиться, чтобы совместно выстроить экосистему для покупателей и продавцов и создать больше возможностей для украинских предпринимателей на своих платформах. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Владислав Чечеткин, основатель Rozetka.
В результате планируемой сделки Rozetka выкупит долю Naspers в группе компаний EVO. Доля основателей EVO трансформируется в долю в объединенной компании. Все существующие проекты продолжат свою работу, а операционное управление бизнесами останется неизменным.
Дополнено. Rozetka выкупит у Naspers ее мажоритарную долю в EVO. Об этом Андрей Безгубенко, президент E-consulting, пишет на своей Facebook-странице.
Объединённая компания продолжит активно развивать направление маркетплейсов, что позволит малым и средним украинским предпринимателям продавать товары через сайты объединенной компании. В дальнейшем, благодаря логистике Розетки, потребители получат более оперативную доставку товаров от предпринимателей-продавцов маркетплейсов.
«Направление Маркетплейс у Розетки развивается наиболее динамично. Уже сейчас существенную долю продаж обеспечивает «длинный хвост» товаров, доставляемых третьими продавцами. При этом нам удается обеспечить высокий уровень сервиса для наших клиентов. Мы верим, что синергия логистической инфраструктуры, IT-инфраструктуры и сотрудничества с десятками тысяч предпринимателей позволит построить одну из самых полезных компаний в жизни каждого украинца», - прокомментировал планы основатель Розетки Владислав Чечеткин.
«Уже 10 лет мы работаем для того, чтобы предприниматели легко начинали и развивали свое дело в интернете, а покупатели получали лучшие товары по лучшим ценам. Мы хотим принести еще больше пользы - построить полноценную экосистему онлайн и офлайн сервисов вокруг клиента. Объединение бизнесов позволит совместными усилиями и ресурсами достичь этой цели. В итоге выиграют и покупатели, и предприниматели», - сказал сооснователь EVO Николай Палиенко.
Закрытие сделки произойдет после разрешения Антимонопольного комитета на концентрацию в Украине.
Розетка - лидер электронной коммерции Украины в B2C сегменте. Компания основана в 2005 году в Киеве как онлайн-магазин электроники и бытовой техники. В последующие годы Розетка трансформировалась в мультикатегорийный супермаркет и достигла существенных успехов на рынке в таких сегментах как товары для детей, товары для дома, FMCG, одежда и обувь. Розетка входит в десятку самых дорогих брендов в Украине и обладает одним из самых высоких NPS cреди ритейлеров Украины.
EVO - украинская IT-компания, которая создала ведущие украинские маркетплейсы и онлайн-сервисы, где сотни тысяч предпринимателей продают товары и оказывают услуги миллионам людей. В EVO развиваются Prom.ua, Satu.kz, Deal.by, Bigl.ua, Zakupki.Prom.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, Вчасно, Shafa.ua. Ежемесячно на маркетплейсах EVO покупатели совершают более 2 млн заказов. Согласно сайту компании, она генерирует $96,1 млн товарооборота в месяц.
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