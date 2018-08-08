Гройсман рассчитывает, что УЗ начнет эксплуатацию американских локомотивов осенью

Украина осенью рассчитывает ввести в эксплуатацию первые локомотивы General Electric. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба правительства.

"Осенью начинаем получать новый подвижной состав - по планам совместного производства General Electric", - отметил Гройсман. - Мы много потеряли (подвижного состава) на оккупированной территории. Но компания задействована, дела идут".

Как стало известно, локомотивы будут носить название "Тризуб".

23 февраля Укрзалізниця подписала соглашение на $1 млрд с General Electric о поставках 225 новых и модернизацию 75 старых локомотивов для железных дорог Украины.

Стоимость одного локомотива оценивается в $4,68 млн с учетом НДС. В целом сумма контракта за первую партию поставок составляет $140 млн. Из них 30% УЗ заплатит авансом, а остальные 70% Укрэксимбанк приобретет на собственный баланс и отдаст тепловозы в лизинг на 15 лет.

В мае General Electric и Крюковский вагоностроительный завод подписали соглашение о локализации производства тридцати локомотивов TE33A.

По данным УЗ, первый локомотив General Electric серии GE Evolution ТЕ33АС в августе морем отправится в Украину на Крюковский вагоностроительный завод, где его доукомплектуют. Всего объем партии, которую поставит General Electric, составит не менее 30 машин. Планируется, что это станет началом многолетнего сотрудничества.