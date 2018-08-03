ПАО "Фармак" (Киев), входящее в тройку лидеров фармацевтической отрасли Украины, в первом полугодии 2018 года увеличило аптечные продажи на 17,4% - до 2,232 млрд грн.

Как сообщается в пресс-релизе фармкомпании со ссылкой на данные исследования фармрынка компании Proxima Research, таким образом, "Фармак" восьмой год возглавляет рейтинг маркетирующих организаций на фармрынке страні за январь-июнь 2018 года.

Как сообщалось, "Фармак" январе-марте 2018 года увеличил объем продаж лекарственных средств на 18,35% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 1,1 млрд.

По итогам 2017 года "Фармак" увеличил объем продаж на розничном фармацевтическом рынке страны на 21% в денежном выражении. Его чистая прибыль выросла на 29,9% - до 839,09 млн грн.

За последние семь лет компания направила на развитие и модернизацию производства 2,8 млрд грн.

ПАО "Фармак" экспортирует продукцию в 20 стран мира. В портфеле компании - 220 продуктовых досье. Ежегодно она выводит на рынок до 20 новых препаратов.

В компании функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP. Внедрена и постоянно совершенствуется фармацевтическая система качества в соответствии с действующими нормативными требованиями и в соответствии с мировыми стандартами: ISO, GMP. Ежегодно "Фармак" проходит около 15 международных инспекций.

В компании работает пять новейших лабораторий, собственный лабораторно-технологический комплекс R&D. С 2015 года в действует собственный комплекс по производству субстанций (департамент по производству АФИ) в Шостке (Сумская обл.) плановой мощностью 100 тонн в год.

ПАО "Фармак" - член ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).