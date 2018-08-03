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АМКУ оштрафовал фармкомпании на 18 миллионов за ценовой сговор
07:36 03.08.2018 |
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал четыре фармацевтические компании на сумму более 18 миллионов гривень за согласованные антиконкурентные действия по завышению цены на лекарственные средства в 2012 - 2016 годах, сообщила пресс-служба комитета.В частности, Антимономольный комитет признал действия компаний "Рош Украина", "БаДМ", "Бизнес Центр Фармация" и "Альба Украина" по заключению договоров купли-продажи, условия которых привели к необоснованному завышению стоимости лекарственных средств, реализуемых через процедуры государственных или публичных закупок в 2012 - 2016 годах, нарушением, предусмотренным пунктом 1 части второй статьи 6 и пунктом 1 статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся установления цен на лекарственные средства производства компании "Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд", реализуемых через процедуры государственных или публичных закупок.
За нарушение комитет наложил штраф на компании "Рош Украина" - на сумму 9,12 миллиона гривень, "БаДМ" - 5,4 миллиона гривень, "Бизнес Центр Фармация" - 3,2 миллиона гривень, "Альба Украина" - 339, 9 тысячи гривень.
АМКУ обязал компании прекратить нарушение в двухмесячный срок со дня получения решения.
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