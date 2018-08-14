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ЮГОК за 7 мес. снизил выпуск концентрата на 0,4%, агломерата - на 9%
07:47 14.08.2018 |
Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК, Днепропетровская обл.) в январе-июле 2018 года снизил выпуск железорудного концентрата на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 7 млн 104,6 тыс. тонн.
Согласно пресс-релизу предприятия в четверг, за этот период выпуск агломерата упал на 9% - до 951,1 тыс. тонн.
В июле 2018 года объем производства концентрата снизился на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 1 млн 44,4 тыс. тонн, выпуск агломерата уменьшился на 63% - до 56,5 тыс. тонн.
Как сообщалось, ЮГОК в 2017 году увеличил выпуск железорудного концентрата на 8,8% по сравнению с 2016 годом - до 12 млн 269,8 тыс. тонн, но снизил агломерата на 10,9% - до 1 млн 858,5 тыс. тонн.
Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине - концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%.
Сырьевую базу комбината составляют кварциты Скелеватского месторождения, которое находится в центральной части Криворожского железорудного бассейна. Производительность предприятия - 29 млн тонн сырой руды, 11 млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата.
ЮГОК контролируется группой "Метинвест" и компанией Lanebrook Ltd. (мажоритарный акционер компании Evraz Group), которая в конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у группы "Приват" (Днепр).
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