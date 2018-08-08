Чистая прибыль Ощадбанка за первое полугодие 2018 года составляет 108,4 млн грн

Ощадбанк обеспечил прибыльную деятельность по результатам первого полугодия 2018 года. По состоянию на 01.07.2018 г. чистая прибыль Ощадбанка составляет 108,4 млн. грн.

Ощадбанк занимает ІІ место по объему активов, кредитного и депозитного портфелей. Устойчивая динамика роста комиссионного дохода Ощадбанка, а именно прирост в 1,3 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, обеспечила сохранение Ощадбанком лидирующей позиции на рынке по этому показателю. Ощадбанк продемонстрировал прирост средств физических лиц на 5,5 млрд. грн. Темп прироста составляет 6,3%, что в 2,3 раза превышает значение аналогичного показателя по банковской системе - 2,8% соответственно.

Ощадбанк продолжает активизацию работы на рынке ММСБ в соответствии с определенными стратегией лидерства на 2018-2022 годы приоритетами. Так, за полгода клиентам ММСБ было выдано кредитов на сумму 1,3 млрд. грн. и увеличен депозитный портфель ММСБ на 5,5 млрд. грн.

По состоянию на 01.07.2018 г. Ощадбанк завершил переход на МСФО 9. Основной эффект влияния имплементации требований введенного стандарта: реклассификация активов; отражение на счетах капитала результата «первоначального обесценения»; уценка/дооценка инструментов по справедливой стоимости; изменение объемов резервирования. При этом, Ощадбанк обеспечил на 01.07.2018 г. полное соблюдение экономических нормативов, предусмотренных требованиями Национального банка Украины. В частности, адекватность капитала составляет 15,5%.

Международная рейтинговая компания Fitch Ratings, по результатам анализа финансового состояния Ощадбанка в июле 2018 года, подтвердила рейтинг Ощадбанка, установленный по международной шкале на уровне суверенного рейтинга Украины (В-).

