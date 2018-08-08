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Чистая прибыль Ощадбанка за первое полугодие 2018 года составляет 108,4 млн грн
14:50 08.08.2018 |
Ощадбанк обеспечил прибыльную деятельность по результатам первого полугодия 2018 года. По состоянию на 01.07.2018 г. чистая прибыль Ощадбанка составляет 108,4 млн. грн.
Ощадбанк занимает ІІ место по объему активов, кредитного и депозитного портфелей. Устойчивая динамика роста комиссионного дохода Ощадбанка, а именно прирост в 1,3 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, обеспечила сохранение Ощадбанком лидирующей позиции на рынке по этому показателю. Ощадбанк продемонстрировал прирост средств физических лиц на 5,5 млрд. грн. Темп прироста составляет 6,3%, что в 2,3 раза превышает значение аналогичного показателя по банковской системе - 2,8% соответственно.
Ощадбанк продолжает активизацию работы на рынке ММСБ в соответствии с определенными стратегией лидерства на 2018-2022 годы приоритетами. Так, за полгода клиентам ММСБ было выдано кредитов на сумму 1,3 млрд. грн. и увеличен депозитный портфель ММСБ на 5,5 млрд. грн.
По состоянию на 01.07.2018 г. Ощадбанк завершил переход на МСФО 9. Основной эффект влияния имплементации требований введенного стандарта: реклассификация активов; отражение на счетах капитала результата «первоначального обесценения»; уценка/дооценка инструментов по справедливой стоимости; изменение объемов резервирования. При этом, Ощадбанк обеспечил на 01.07.2018 г. полное соблюдение экономических нормативов, предусмотренных требованиями Национального банка Украины. В частности, адекватность капитала составляет 15,5%.
Международная рейтинговая компания Fitch Ratings, по результатам анализа финансового состояния Ощадбанка в июле 2018 года, подтвердила рейтинг Ощадбанка, установленный по международной шкале на уровне суверенного рейтинга Украины (В-).
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В РУБРИКЕ
|Чистая прибыль Ощадбанка за первое полугодие 2018 года составляет 108,4 млн грн
Ощадбанк занимает ІІ место по объему активов, кредитного и депозитного портфелей. Устойчивая динамика роста комиссионного дохода Ощадбанка, а именно прирост в 1,3 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, обеспечила сохранение Ощадбанком лидирующей позиции на рынке по этому показателю.
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