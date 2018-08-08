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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Чистая прибыль банка «Кредит Днепр» в I полугодии составила 40,251 млн грн

 

Чистая прибыль банка "Кредит Днепр" (Киев) в январе-июне 2018 года составила 40,251 млн грн, сообщается в пресс-релизе банка.

"Прибыль банка "Кредит Днепр" по итогам деятельности в апреле-июне 2018 года составила 157,175 млн грн, первое полугодие финучреждение завершило с положительным финансовым результатом 40,251 млн грн", - уточняется в пресс-релизе.

Чистый процентный доход банка за шесть месяцев 2018 года увеличился на 33,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - до 85,181 млн грн. Чистый комиссионный доход вырос на 28% к соответствующему периоду 2017 года - до 64,782 млн грн.

Собственный капитал финучреждения за І полугодие увеличился на 2,4% - до 838,281 млн грн. Активы банка составили 9,078 млрд грн. Средства клиентов - 8,183 млрд грн.

Банк увеличил кредитный портфель за шесть месяцев на 8,2% - до 4,458 млрд грн.

Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году

Единым акционером банка "Кредит Днепр" является компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2018 года по размеру общих активов (9,439 млрд грн) банк занимал 21-е место среди 84 действующих.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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