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«Укрзализныця» запустила регулярный контейнерный поезд «Одесса-порт – Днепр»
07:50 10.08.2018 |
"Укрзализныця" запустила регулярный контейнерный поезд "Одесса-порт - Днепр - Лиски - Одесса-порт", говорится в сообщении на сайте компании.
В первый рейс поезд отправился 31 июля со станции Одесса-порт и 1 августа прибыл на станцию Днепр-Грузовой. В контейнерах перевозились упаковочные материалы.
По словам и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, спрос на контейнерные перевозки железнодорожным транспортом стремительно растет, поэтому "Укрзализныця" предлагает своим клиентам новые маршруты.
"За первое полугодие этого года "Укрзализныця" перевезла более 143,5 тыс. контейнеров, что на 23% больше аналогичного периода прошлого года. Рост таких перевозок обусловлен конкурентной скоростью доставки товаров независимо от погодных условий", - отметил он.
Новый поезд будет курсировать в тестовом режиме по вторникам с отправлением со станции Одесса-Порт в 13:00 и прибытием на станцию Днепр-Грузовой на следующий день в 8:29. Обратно поезд будет отправляться в понедельник со станции Днепр-Грузовой в 2:50 и прибывать в тот же день в 19:37.
В дальнейшем, при наличии спроса, "Укрзализныця" рассмотрит возможность о перевода этого поезда на ежедневное курсирование.
По словам Е.Кравцова, на сегодняшний день объем контейнерных перевозок среди других перевозок на ж/д транспорте составляет 1,5% и этот показатель планируется увеличивать.
По данным "Укрзализныци", основное количество контейнеров по территории Украины перевозится в экспортном сообщении, их доля составляет 40% от общих объемов перевозок (за последние 5 лет доля экспорта составила 33%).
В общем контейнерообороте доля перевозок контейнеров во внутреннем сообщении составляет 18%.
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