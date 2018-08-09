«Киевстар» во II квартале увеличил EBITDA на 8%, доход - на 11,4%

Мобильный оператор АО "Киевстар" в апреле-июне 2018 года увеличил общий доход на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 4,521 млрд грн, сообщила международная группа Veon (до ребрендинга - VimpelCom Ltd.) в квартальном отчете в четверг.

Согласно ему, за указанный период "Киевстар" увеличил показатель EBITDA на 8% - до 2,490 млрд грн, тем самым сократив рентабельность по EBITDА на 1,7 процентного пункта (п. п.) - до 55,1%.

Доход от услуг мобильной связи оператора во ІІ квартале составил 4,200 млрд грн, что на 11,4% выше показателя за аналогичный период 2017 года.

По данным пресс-службы "Киевстар", объем потребления дата-трафика в апреле-июне 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, вырос на 139% - в среднем до 1,8 ГБ на абонента.

В то же время потребление услуг голосовой связи остается стабильным: во ІІ квартале 2018 года в среднем использовано 580 минут на абонента, что на 1,2% больше, чем годом ранее.

Количество пользователей мобильного интернета "Киевстар" выросло за отчетный период на 21% по сравнению со ІІ кварталом 2017 года - до 13,5 млн, а общее количество активных абонентов на конец ІІ квартала 2018 года составило 26,5 млн, что на 400 тыс. больше, чем годом ранее.

"Рост потребления услуг, увеличение количества абонентов, запуск новых технологий связи - это лишь немногие качественные изменения, которые положительно повлияли на наши финансовые результаты во ІІ квартале 2018 года", - цитируется в отчете оператора врио президента "Киевстар" Александр Комаров.

Потребление голосовых услуг (MoU) возросло на 1,2% - до 580 минут, а ARPU (средний доход с одного абонента в месяц) мобильной связи увеличился на 9,6% - до 52 грн.

Доходы мобильного оператора от услуг фиксированной связи во ІІ квартале возросли на 7,3% - до 297 млн грн, в том числе доходы от фиксированного интернета увеличились на 8,5% - до 185 млн грн, при этом количество абонентов выросло на 6,5% - до 0,858 млн. ARPU фиксированного интернета вырос на 4,3% - до 72 грн.

Капитальные инвестиции, за исключением оплаты за лицензии, за отчетный период составили 927 млн грн, что на 31,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На конец ІІ квартала 2018 года услуга "3G Киевстар" доступна на территории, где проживает 74% жителей Украины.

"Киевстар" уточняет, что в целом за І полугодие его доходы увеличились на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 8,785 млрд грн, а EBITDA выросла на 12% - до 4,902 млрд грн.

При этом доходы от услуг мобильной связи за полгода увеличились на 11,2% - до 8,149 млрд грн, а от фиксированной связи - на 3,6%, до 593 млн грн.

Во ІІ квартале 2018 года Киевстар перечислил в бюджет Украины почти 4 млрд грн налогов, сборов и платежей за лицензии, а за І полугодие сумма всех выплат компании в государственный бюджет достигла 6,8 млрд грн.

"Киевстар" - крупнейший украинский оператор мобильной связи. Его выручка за 2017 год увеличилась на 10,6% по сравнению с 2016 годом - до 16,54 млрд грн, EBITDA - на 18,1%, до 9,221 млрд грн.

Согласно последним данным компаний, абонентская база "Киевстара" составляет около 26,5 млн, "Vodafone-Украина" - около 20,8 млн, lifecell - 11,1 млн, из них активных - 8 млн.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).