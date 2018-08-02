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«Укртрансгаз» в I полугодии увеличил чистый убыток в 2,5 раза
13:30 02.08.2018 |
АО "Укртрансгаз" в январе-июне 2018 года увеличило чистый убыток в 2,5 раза (на 10 млрд 594,818 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 17 млрд 729,799 млн грн.
Согласно отчету компании, обнародованному на ее сайте, чистый доход за указанный период снизился на 5,9% (на 1 млрд 709,034 млн грн) - до 27 млрд 158,314 млн грн, тогда как валовой убыток возрос в 3,2 раза (на 5 млрд 29,544 млн грн) - до 7 млрд 358,579 млн грн.
Основной причиной роста валового убытка, как и по итогам 2017 года, является ускоренная амортизация.
Как сообщалось, "Укртрансгаз" в 2017 году увеличил чистый убыток в 4,4 раза (на 19 млрд 194,616 млн грн) по сравнению с 2016 годом - до 24 млрд 181,381 млн грн. Чистый доход возрос на 31,2% (на 12 млрд 183,814 млн грн) - до 51 млрд 181,381 млн грн, а валовой убыток составил 14 млрд 448,708 млн грн против 1 млрд 947,749 млн грн валовой прибыли в 2016-м.
На формирование убытка по итогам 2017 года повлиял почти двукратный рост объемов использования газа для балансирования системы, увеличение на 29% использования газа на производственно-технологические нужды (до 2,205 млрд куб. м), а также увеличение амортизационных отчислений на 16,5 млрд грн из-за решения снизить до трех лет срок полезного использования активов, которые не будут задействованы в процессе обеспечения транзита газа с 1 января 2020 года.
Украина в январе-июне 2018 года сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 7% (на 3 млрд 215,2 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 42 млрд 488,3 млн куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу за этот период составил 40 млрд 947,7 куб. м (-7,7% к январю-июню-2017), Молдову - 1 млрд 540,6 млн куб. м (+14,3%).
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.
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|«Укртрансгаз» в I полугодии увеличил чистый убыток в 2,5 раза
Как сообщалось, "Укртрансгаз" в 2017 году увеличил чистый убыток в 4,4 раза (на 19 млрд 194,616 млн грн) по сравнению с 2016 годом - до 24 млрд 181,381 млн грн. Чистый доход возрос на 31,2% (на 12 млрд 183,814 млн грн) - до 51 млрд 181,381 млн грн, а валовой убыток составил 14 млрд 448,708 млн грн против 1 млрд 947,749 млн грн валовой прибыли в 2016-м.
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