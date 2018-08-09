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Киевский завод «Радар» по итогам I пол.-2018 увеличил чистую прибыль более чем в 10 раз
14:49 09.08.2018 |
ПАО "Киевский завод "Радар" по итогам работы в январе-июне 2018 года увеличило чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 973,87% (в 10,7 раза) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 11,38 млн грн.
Согласно отчету компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход по итогам первого полугодия возрос на 23,13% - до 92,3 млн грн.
В январе-марте ткущего года чистая прибыль ПАО "Киевский завод "Радар" по МСФО возросла на 257,2% (в 3,5 раза) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,36 млн грн, чистый доход - на 18,4%, до 30,97 млн грн.
Киевский завод "Радар" - базовое предприятие авиапрома Украины по производству бортовых радиолокационных комплексов, метеонавигационных станций, аппаратуры специального назначения. Монополист по производству радиолокационных станций типа "Гроза", "Буран", "9Б-1101К".
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