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«Мотор Сич» в I пол.-2018 сократила консолидированную чистую прибыль по МСФО в 2,5 раза
13:15 02.08.2018 |
ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) по итогам января-июля 2018 года сократило консолидированную чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 60,57% (в 2,5 раза) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 902,19 млн грн.
Согласно отчету компании, обнародованному в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее консолидированный чистый доход по итогам первого полугодия уменьшился на 14,78% - до 5 млрд 811,23 млн грн.
В январе-марте 2018 года чистая прибыль "Мотор-Сич" по МСФО сократилась на 62,72% (в 2,7 раза) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 542,02 млн грн, консолидированный чистый доход - на 22,65%, до 2 млрд 653,56 млн грн.
По данным компании, в 2017 году ее консолидированная чистая прибыль по МСФО возросла на 51,86% - до 3 млрд 104,17 млн грн по сравнению с 2016 годом, консолидированный чистый доход - на 43, 66%, до 15 млрд 150,43 млн грн.
С 23 апреля 2018 года обращение акций ПАО "Мотор Сич" на фондовых площадках "Украинская биржа" (УБ) и ПФТС приостановлено в связи с решением Шевченковского райсуда Киева от 20 апреля об аресте по ходатайству следователя СБУ 56%-го пакета акций компании, находящегося в опосредованном владении собственника китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment.
Обращение акций "Мотор Сич" заблокировано до завершения досудебного расследования СБУ, открытого осенью 2017 года в связи с подозрением в сговоре и попытке ликвидации группой лиц имеющего важное значение для обороноспособности и экономики государства предприятия через продажу и вывод его акций за пределы Украины. В сентябре 2017 года по ходатайству следствия Шевченковский райсуд Киева арестовал сконцентрированные в собственности пяти оффшоров и находящиеся на счетах хранителя - компании "Драгон капитал" - 41% акций ПАО "Мотор Сич".
Согласно озвученным в мае 2017 года планам украинской стороны, "Мотор Сич" и китайская Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd. отрабатывают программу партнерства, предусматривающую лицензионное производство украинских авиационных двигателей на мощностях в КНР. Программа включает также инвестиционные планы китайской стороны вложить порядка $250 млн в модернизацию мощностей "Мотор Сичи".
В апреле 2018 года в Киеве в ходе рабочей встречи первого вице-премьера, главы МЭРТ Степана Кубива и замглавы МЭРТ, председателя межведомственной комиссии по вопросам ОПК при СНБО Юрия Бровченко с послом КНР в Украине Ду Веем и представителем китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd китайская сторона подтвердила планы по дальнейшему участию в проекте сотрудничества с "Мотор Сич". Стороны также озвучили взаимную заинтересованность в скорейшем урегулировании ситуации вокруг "Мотор Сич" с учетом двусторонних интересов партнерства.
До недавнего времени крупнейшим акционером-физлицом ПАО "Мотор Сич" выступал почетный президент предприятия, народный депутат от партии "Воля народа" Вячеслав Богуслаев, задекларировавший в 2016 году уменьшение размера принадлежащего ему пакета акций "Мотор Сичи" до 1% с 15,8%. Нардеп также внес в полученные в 2016 году доходы инвестиционный доход от принадлежащего ПАО "Мотор Сич" торговца ценными бумагами "Мотор-Дилер" в размере около 1,07 млрд грн. По данным системы раскрытия информации НКЦБФР, согласно составленному депозитарием реестру ПАО "Мотор Сич" от 10 февраля 2017 года, физлицо-владелец пакета акций компании в размере 15,84671% сократило свою долю до 1,12142% (в том числе доля голосующих акций сократилась до 1,17864% с 16,07979%). В то же время информация о появлении у компании нового собственника с долей свыше 10% отсутствует. Единственным крупным владельцем пакета по состоянию на конец 2016 года было АО Business House Helena, AG (Панама) - 17,3113%.
ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.
Мотор Сич" участвует в реализации гособоронзаказа (ГОЗ) и имеет стратегическое значение для экономики и обороноспособности государства.
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Как сообщалось, "Укртрансгаз" в 2017 году увеличил чистый убыток в 4,4 раза (на 19 млрд 194,616 млн грн) по сравнению с 2016 годом - до 24 млрд 181,381 млн грн. Чистый доход возрос на 31,2% (на 12 млрд 183,814 млн грн) - до 51 млрд 181,381 млн грн, а валовой убыток составил 14 млрд 448,708 млн грн против 1 млрд 947,749 млн грн валовой прибыли в 2016-м.
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