«Энергоатом» в I полугодии увеличил чистую прибыль почти вдвое

Государственное предприятие НАЭК "Энергоатом" в январе-июне 2018 года увеличило чистую прибыль почти вдвое (на 1 млрд 558,646 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3 млрд 185,874 млн грн.

Согласно отчетности на сайте генкомпании, ее чистый доход в первом полугодии возрос на 1,1% (на 226,091 млн грн) - до 20 млрд 747,059 млн грн, тогда как валовая прибыль сократилась на 1,8% (на 92,577 млн грн), до 5 млрд 165,911 млн грн.

Как сообщалось, "Энергоатом" в 2017 году получил чистый убыток в размере 1 млрд 321,755 млн грн против 232,791 млн грн чистой прибыли за 2016 год. Чистый доход НАЭК в 2017 году увеличился на 6,7% (на 2 млрд 419,826 млн грн) - до 38 млрд 487,69 млн грн, тогда как валовая прибыль сократилась на 16,7% (на 954,314 млн грн) - до 4 млрд 773,087 млн грн.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт, которые вместе с Южно-Украинской АЭС составляют Южно-Украинский энергокомплекс.