АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", объединяющая производственные активы корпорации "Богдан", в январе-июне 2018 года получила 191,19 млн грн консолидированной чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2017 года чистый убыток составлял 1 млрд 703,5 млн грн.

Согласно финансовой отчетности компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее консолидированный чистый доход вырос на 22,4%, до 204,53 млн грн.

За первое полугодие "Богдан Моторс" получила 42,14 млн грн валовой прибыли - на 83% больше, чем в январе-июне-2017, а от операционной деятельности прибыль составила 270,28 млн грн против 257,03 млн грн убытка.

Объем обязательств компании к 1 июля текущего года составляет 7 млрд 069 млн грн, в том числе кредиты банков - 4 млрд 031 млн грн.

Как сообщалось, в первом квартале текущего года компания получила 40,9 млн грн консолидированной чистой прибыли и 106,07 млн грн чистого дохода, таким образом во втором квартале ее прибыль составила 150,29 млн грн, а чистый доход - 98,5 млн грн.

ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет производственные активы одного из ведущих украинских автопроизводителей - корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод легковых авто в Черкассах).

Компания в 2017 году, нарастила чистый убыток в 2,3 раза к 2016 году, до 635,08 млн грн, а чистый доход сократился на 34% до 435,89 млн грн.

Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. Корпорация единственная в Украине в рамках выполнения инвестиционной программы построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс.

автобусов и троллейбусов в год.

В настоящее время завод в Черкассах легковые автомобили не выпускает, на его мощностях, в частности, налажена сборка грузовых автомобилей Богдан МАЗ, КУНГов многоцелевого использования, санитарных автомобилей, коммерческих авто.