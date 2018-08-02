Финансовые новости
- |
- 02.08.18
- |
- 12:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
"Богдан Моторс" в I полугодии получил 191 млн грн чистой прибыли
08:48 02.08.2018 |
АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", объединяющая производственные активы корпорации "Богдан", в январе-июне 2018 года получила 191,19 млн грн консолидированной чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2017 года чистый убыток составлял 1 млрд 703,5 млн грн.
Согласно финансовой отчетности компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее консолидированный чистый доход вырос на 22,4%, до 204,53 млн грн.
За первое полугодие "Богдан Моторс" получила 42,14 млн грн валовой прибыли - на 83% больше, чем в январе-июне-2017, а от операционной деятельности прибыль составила 270,28 млн грн против 257,03 млн грн убытка.
Объем обязательств компании к 1 июля текущего года составляет 7 млрд 069 млн грн, в том числе кредиты банков - 4 млрд 031 млн грн.
Как сообщалось, в первом квартале текущего года компания получила 40,9 млн грн консолидированной чистой прибыли и 106,07 млн грн чистого дохода, таким образом во втором квартале ее прибыль составила 150,29 млн грн, а чистый доход - 98,5 млн грн.
ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет производственные активы одного из ведущих украинских автопроизводителей - корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод легковых авто в Черкассах).
Компания в 2017 году, нарастила чистый убыток в 2,3 раза к 2016 году, до 635,08 млн грн, а чистый доход сократился на 34% до 435,89 млн грн.
Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. Корпорация единственная в Украине в рамках выполнения инвестиционной программы построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс.
автобусов и троллейбусов в год.
В настоящее время завод в Черкассах легковые автомобили не выпускает, на его мощностях, в частности, налажена сборка грузовых автомобилей Богдан МАЗ, КУНГов многоцелевого использования, санитарных автомобилей, коммерческих авто.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Остановить рост курса доллара на межбанке 1 августа удалось лишь благодаря активной распродаже валютного запаса Нацбанка
|«Зеленые» аукционы: законодателям нужно договариваться
|Украина без шансов в ЕС и НАТО: детали скандальной речи Орбана о стратегии Венгрии
|В Италии арестовали шесть человек за вербовку наемников на Донбасс
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Энергоатом» в I полугодии увеличил чистую прибыль почти вдвое
|"Богдан Моторс" в I полугодии получил 191 млн грн чистой прибыли
|JKX завершила I полугодие с чистой прибылью $1,9 млн
|ПСГ «Ковальская» выкупит акции миноритариев Дарницкого завода ЖБК
|Дистрибьютор «Оптима-Фарм» в I полугодии увеличил чистую прибыль на 17%
|Ситибанк в I-м полугодии-2018 увеличил чистую прибыль на 5%
Это интересно
|Google запретил майнинг на Android
|Intel обескураживает: компания продвинется за 14 нм не раньше конца 2019 года, когда у AMD уже будут 7-нм процессоры
|Марка Genesis стала лидером рейтинга удовлетворенности
|«Мозговая пыль» Гвинет Пэлтроу. Актрису обвиняют в распространении антинаучных рецептов ЗОЖ
|Германия станет европейским центром по выпуску батарей для электромобилей
|«Умный» кондиционер Xiaomi обойдётся в $320
|Сделка Qualcomm и NXP на сумму $44 млрд сорвалась из-за позиции Китая