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JKX завершила I полугодие с чистой прибылью $1,9 млн
08:39 02.08.2018 |
Нефтегазовая компания JKX Oil&Gas Plc с активами в Украине и России в январе-июне 2018 года получила чистую прибыль в размере $1,9 млн, тогда как аналогичный период прошлого года она закончила с чистым убытком $7,7 млн.
Как сообщила компания на Лондонской фондовой бирже (LSE), ее доход в отчетном периоде вырос на 15,2% (на $5,6 млн) - до $42,4 млн. При этом $30 млн компании принес газовый сегмент бизнеса, $9,2 млн - нефтяной и $2,6 - LPG.
Выручка украинских активов JKX в первом полугодии выросла на 14,9% (на $4,3 млн) - до $33,2 млн. В свою очередь, выручка российских активов увеличилась на 15,2% (на $1,2 млн) - до $9,1 млн. Венгерские активы JKX, которые компания уже решила продать, в январе-июне принесли ей $0,8 млн (против $1,1 млн годом ранее)
Украинская "дочка" JKX - "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК) в отчетном периоде, впервые с 2015 года, начала бурение новой скважины. Кроме того, ПГНК активизировала работы по капитальному ремонту и интенсификации скважин. Так, с начала года ПГНК восстановила пять скважин из фонда государственных компаний и четыре из собственного фонда. "ПГНК также готовит программы работ для следующих четырех скважин из фонда государственных компаний", - отмечают в компании.
С целью увеличения объемов производства сжиженного углеводородного газа ПГНК впервые импортировала сырье для дозагрузки своего завода по производству LPG, таким образом увеличив загрузку предприятия с 25% до 40%.
Как сообщалось, JKX Oil&Gas Plc в январе-июне 2018 года нарастила среднесуточную добычу углеводородов на 1,5% (на 0,13 тыс. баррелей нефтяного эквивалента, boepd) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 8,728 тыс. boepd.
За шесть месяцев среднесуточная добыча углеводородов JKX в Украине упала на 7,3% (на 0,275 тыс. boepd) - до 3,491 тыс. boepd. В частности, добыча газа уменьшилась на 10,9% - до 16,3 млн куб. футов в сутки (MMcfd), тогда как нефти и конденсата - выросла на 7,5%, до 772 boepd.
Добыча JKX углеводородов в России в первом полугодии выросла на 10,6% - до 5,146 тыс. boepd, в Венгрии - упала на 48,9% - до 0,091 тыс. boepd.
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