ПСГ «Ковальская» выкупит акции миноритариев Дарницкого завода ЖБК

ООО "БАУ-Капитал", принадлежащее владельцам промышленно-строительной группы (ПСГ) "Ковальская", объявило о публичном безотзывном требовании на выкуп 4,1% акций у миноритариев ПАО "Дарницкий завод ЖБК" на праве владельца доминирующего контрольного пакета предприятия.

Согласно сообщению "БАУ-Капитал" в системе раскрытия информации НКЦБФР, компания владеет 95,9% акций завода, цена выкупа остальной доли предприятия составит 0,3 грн за акцию.

Как сообщалось ранее, АМКУ в апреле-2018 разрешил "БАУ-Капитал" приобрести контроль над двумя производителями бетона - ПАО "Дарницкий завод ЖБК" и ООО "Бетон Сервис".

"БАУ-Капитал" в настоящее время контролирует ПАО "ЗЖБК им. Светланы Ковальской", "Бетон Комплекс", "Автобудкомплекс-К", реализующих готовые к использованию растворимые бетонные смеси под брендом "Бетон от Ковальской".

ПСГ "Ковальская" основана в 2006 году, осуществляет деятельность на рынке выпуска товарного бетона и железобетонных изделий с 1956 года.

Согласно данным веб-сайта ПСГ, компания как ассоциация объединяет 14 предприятий под брендом "Ковальская": производителей строительных материалов, строительный комплекс, проектную организацию, компанию по обслуживанию жилья, компанию по управлению активами, а также разнопрофильные компании, выступающие заказчиками строительства.

ПАО "Дарницкий завод ЖБК" (до 2010 года - ОАО) создано в 1996 году на базе одноименного завода, введенного в эксплуатацию в 1951 году.

Завод является одним из крупнейших предприятий-производителей железобетонных изделий, стеновых блоков и товарного бетона, для объектов жилого и общественного строительства в Киеве, также занимается выпуском изделий из металла, в т. ч. специфических конструкций для железной дороги, строительства мостов, портов и причалов.

В 2017 году предприятие сократило чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 25% - до 2,1 млн грн, чистый доход вырос на 38% - до 466,5 млн грн.

Согласно данным НКЦБФР, основным акционером ПАО на І квартал-2018 являлась "Хогарт Индастриз Лимитед" (95,8869%, Сейшельские о-ва).

Уставный капитал ПАО "Дарницкий завод ЖБК" на июль-2018 составлял 21,7 млн грн.