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Телеком-оператор Vega в І полугодии-2018 нарастил EBITDA на 40%
15:02 10.08.2018 |
Крупный украинский телеком-оператор Vega по итогам января-июня 2018 года увеличил показатель EBITDA на 40% - до 62 млн грн., чистый доход компании составил 319 млн грн, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2017 годаПри этом в компании отказались предоставить информацию относительно чистой прибыли/убытка компании за полугодие.
Согласно пресс-релизу оператора, рост показателя EBITDA связан, в частности, с применением с 1 января 2018 года нового стандарта международной отчетности по аренде (т. Н. IFRS 16).
Во втором квартале текущего года Vega инвестировала в развитие собственных сетей и модернизацию 34 млн грн (сокращение на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
В компании также отметили, что доля клиентов IP-телефонии (VoIP) в B2B базе абонентов услуг телефонии выросла с 34,0% до 42,3%.
При этом средний доход на одного пользователя (ARPU) в сфере предоставления услуг доступа к сети интернет за вышеуказанный период повысился на 31,2% в том числе за счет увеличения доли пользователей услуги доступа к сети интернет по оптоволоконной технологии подключения FTTx с 44,2% до 55,2%.
Объем перечисленных компанией в бюджеты различных уровней налогов и сборов в первом полугодии составил 73 млн грн, что на 23% превышает аналогичный показатель прошлого года.
Как сообщалось, Vega в 2017 году снизила чистый доход на 2,7% - до 584 млн грн.
Национальный телеком-оператор Vega предлагает комплексные современные решения в области фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к сети интернет и передачи данных. Входит в телекоммуникационное направление группы СКМ Рината Ахметова.
На данный момент Vega присутствует в 22 областях Украины. Оперативное управление телекоммуникационной группой Vega осуществляет ЧАО "Фарлеп-Инвест".
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