Минфин намерен через ПриватБанк упростить доступ населения к ОВГЗ

Министерство финансов Украины разрабатывает с ПриватБанком возможность розничной продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщила и.о. главы министерства Оксана Маркарова.

"Мы уже запустили такой продукт в ПриватБанке – ОВГЗ для населения. Продукт тестируем в таком варианте, как есть (минимальный объем операции – 1 млн грн), после чего запустим в розницу. Еще необходимы несколько нормативных изменений для такого запуска", - написала она в соцсети "Фейсбук".

По данным Национального банка Украины по состоянию на 1 августа в собственности физических лиц находятся гособлигации на 3,983 млрд грн, в том числе номинированные в инвалюте – на 2,671 млрд грн.

Минфин на аукционе 31 июля разместил гривневые ОВГЗ на сумму более 1 млрд грн с доходностью 16,82% годовых по трехлетним бумагам и 18% годовых – по полугодовым.