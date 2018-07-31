Банк «Форвард» стал выполнять все нормативы НБУ

Банк "Форвард" (Киев) увеличил регулятивный капитал до уровня, соответствующего требованиям Национального банка Украины (НБУ), что позволило банку начать выполнять нормативы, которые он ранее нарушал, говорится в сообщении банка "Форвард".

"27 июля 2018 года фактическое значение регулятивного капитала АО "Банк Форвард" приведено в соответствие с нормативными требованиями Национального банка Украины и закона "О банках и банковской деятельности". Регулятивный капитал по состоянию на 27 июля 2018 года составляет 228,5 млн грн", говорится в сообщении.

Согласно сообщению, банк стал выполнять все экономические нормативы НБУ, а именно: норматив адекватности регулятивного капитала (Н2) - 15,84% (при нормативном значении не менее 10%); норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) - 8,27% (при нормативном значении не более 20%); норматив больших кредитных рисков (Н8) - 0% (при нормативном значении не более 8-кратного размера регулятивного капитала); норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9) - 0% (при нормативном значении не более 20%); норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (Л13-1) - 0,04% (при нормативном значении не более 5%); норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (Л13-2) - 0,31% (при нормативном значении не более 5%).

На 27 июля коэффициент мгновенной ликвидности (H4) банка составлял 214,29% ( при нормативном значении - не менее 30).Коэффициент краткосрочной ликвидности (Н6) составляет 84,07% (при нормативном значении не менее 60%); коэффициент текущей ликвидности (H5) составляет 88,88%( при норме не менее 40%).

ПАО "Банк "Форвард" (ранее – банк "Русский Стандарт", АИС банк) основан в 2006 году. Единственным его акционером на 1 января 2018 года являлся ЗАО "Банк Русский Стандарт" (РФ).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2018 года по размеру чистых активов банк занимал 44-е место (1,596 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.