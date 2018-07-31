Набсовет Сумского НПО разрешил отчуждение непрофильных активов на 38 млн грн

Наблюдательный совет ПАО "Сумское НПО" предоставил разрешение на отчуждение непрофильных активов в Сумах и Сумском районе, находящихся в собственности объединения, общей стоимостью не менее 37,8 млн грн.

Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР в четверг, такое решение набсовет принял 24 июля.Как сообщалось, для разрешения ситуации с задолженностью по заработной плате перед работниками, руководство предприятия, в частности, просило согласия набсовета на продажу ряда непрофильных инфраструктурных активов, которыми Сумское НПО длительное время не пользуется, но тратит ресурсы на их содержание.Гендиректор СНПО Алексей Цымбал отмечал, что вырученные от их продажи средства пойдут на погашение задолженности, и уже есть потенциальные покупатели на несколько объектов, в том числе столовую и банно-прачечный комбинат.Ранее местные СМИ сообщали о митингах работников в июне в связи с тем, что заработная плата им задерживается с декабря прошлого года. 26 июня сотни работников вышли на "голодный ход" по улицам Сум.Затем в конце июня на предприятии был введен режим оплачиваемых простоев, который был 9 июля продлен еще на две недели.По словам А.Цымбала, это было вызвано необходимостью проведения переговоров с партнерами, которые из-за обеспокоенности акциями отложили авансовые платежи, потребовав объяснений и подтверждения работоспособности СНПО и новых гарантий.Агентству "Интерфакс-Украина" пока не удалось получить информацию, возобновило ли работу СНПО или режим простоев вновь продлен.Сумское НПО - один из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, атомных электростанций.Чистый доход НПО в 2017 году сократился на 17,6% - до 905,32 млн грн, чистый убыток снизился незначительно - до 1 млрд 123 млн грн.К началу текущего года на предприятии работало 5,73 тыс. человек (годом ра6нее - 7,41 тыс.).