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Товарооборот сети «АТБ» за 6 мес. вырос на 32,6%
16:36 08.08.2018 |
ООО "АТБ-маркет" (Днепр), владеющее сетью магазинов формата "дискаунтер" в Украине, по итогам января-июня 2018 года увеличило товарооборот на 11,9 млрд грн, или на 32,6% от уровня аналогичного периода годом ранее - до 48,4 млрд грн (с НДС)."В первом полугодии 2018 товарооборот торговой сети "АТБ" составил 48,4 млрд грн (с НДС), что на 32,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля ООО "АТБ-маркет "в общем объеме розничного товарооборота предприятий розничной торговли Украины на первый квартал 2018 составила почти 15,9%, что на 1,9% больше показателей соответствующего периода прошлого года и имеет устойчивую тенденцию к увеличению. Это является результатом как общего роста количества торговых предприятий, так и экспериментального обновления формата магазина "АТБ", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор корпорации "АТБ" Борис Марков.
По его данным, с начала 2018 года компания открыла 48 новых магазинов, из которых 21 в западном регионе Украины, и 12 - в южном.
Как сообщила пресс-служба "АТБ" со ссылкой на данные Государственной фискальной службы, сумма налогов, уплаченных ООО "АТБ-маркет" за шесть месяцев, выросла на 57,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,2 млрд грн. Таким образом, компания остается самым крупным налогоплательщиком оптовой и розничной торговли в Украине.
"В целом предприятия группы "АТБ" уплатили в первом полугодии текущего года налоги и сборы на общую сумму 4,3 млрд грн, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - добавил Б.Марков.
По его словам, компания продолжает развивать "по примеру европейских дискаунтеров Lidl и Aldi" проекты направления "food" - внедрение в магазинах таких площадок, как "Собственная выпечка", "Собственная кофейня", "Мягкое мороженое", "Мини фреш-бар", "Пиво и напитки на разлив", др.
По информации "АТБ", доля собственных торговых марок (СТМ) в общем ассортименте сети составляет 19,4%, в общем товарообороте - 15,9%.
"С конца 2017 года в торговую сеть "АТБ" активно внедряется СТМ "Спецзаказ АТБ". В ее ассортименте представлены молочные продукты от фермерских хозяйств из молока высшего сорта, колбасные изделия, изготовленные по ГОСТ, натуральное сгущенное молоко.
Приоритетным направлением деятельности компании является выпуск качественных товаров для здорового питания - без содержания пальмового масла, вредных красителей, пищевых добавок и консервантов. В перспективных планах - развитие СТМ с основным акцентом на инновационные товары в категории "фреш", - резюмировали в компании.
Как сообщалось, ООО "АТБ-маркет" по итогам 2017 года увеличило товарооборот на 37% по сравнению с 2016 годом - до 80,2 млрд грн (с НДС).
Розничная сеть компании "АТБ-маркет" основана в 1993 году.
По состоянию на 26 июля 2018 года торговая сеть "АТБ" насчитывает 958 магазинов в 22 областях, 246 населенных пунктах. 91 магазин торговой сети "АТБ" действует в обновленном дизайне.
В состав корпорации "АТБ", помимо сети "дискаунтеров" ("АТБ-маркет"), входят кондитерская фабрика "Квитень" (ТМ Bravissimo, "Квитень", Biscuits Collection), мясная фабрика "Фаворит" (ТМ "Добров", "Мясная лавка", "Колбасный ряд"), спорткомплекс "Восход" в Днепре.
Штат сотрудников компании "АТБ-Маркет" насчитывает более 56 тыс. чел.
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