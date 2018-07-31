Определился советник по приватизации ОПЗ

Pericles Global Advisory LLC стала советником по подготовке к приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ), "Конкорд консалтинг" будет сопровождать продажу "Президент-отеля" (Киев), сообщил и. о. главы Фонда госимущества (ФГИ) Украины Виталий Трубаров по итогам первых конкурсов по отбору советников для продажи предприятий "большойприватизации".

"Советник (Pericles Global Advisory LLC - ИФ) обязался за три месяца провести все необходимые аудиты, подготовку финансовой модели предприятия, провести поиск потенциальных инвесторов и главное - решить проблемы с токсичностью долговых обязательств", - написал он на своей странице в "Фейсбук" в понедельник.

Как отметил В.Трубаров, заседание конкурсной комиссии продолжается. Планируется также определить победителя на конкурс относительно ЧАО "Индар" (Киев).

Советником по приватизации "Индар" стал также "Конкорд консалтиг", который входит в группу "Конкорд Капитал", сообщил "Правительственный портал".

Как сообщалось, ФГИ в конце июня 2018 года объявил конкурсы по отбору советников для продажи 100% ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), 70,7016% ЧАО "Индар", 100% ЧАО "Президент-отель" (все три - Киев), госпредприятий "Угольная компания "Краснолиманская" (Родинское Донецкая обл.) и "Завод "Электротяжмаш" (Харьков), а также 99,5667% ПАО "ОПЗ" (Южное Одесской обл.).

На 31 июля запланированы конкурсы по отбору советников для ОГКХ, ГП "Завод "Электротяжмаш" и "Угольная компаниия "Краснолиманская".

