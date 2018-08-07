Финансовые новости
- |
- 07.08.18
- |
- 19:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Аэропорт «Полтава» принял первый рейс после реконструкции
15:44 07.08.2018 |
Международный аэропорт "Полтава" принял первый рейс после проведения реконструкии, сообщил на своей странице в соцсети Facebook первый заместитель главы Полтавской облгосадминистрации Андрей Песоцкий.
"Мы приняли первый рейс после реконструкции аэропорта. К нам прилетели граждане США, Канады, Китая, Европы. И это не просто туристы, а блогеры и все заинтересованные темой авиации... Я горжусь тем, что мы привели аэропорт в порядок, и теперь сможем принимать рейсы как из других городов, так и зарубежные", - заявил он.
По данным регионального новостного портала "Новости Полтавщины", первый рейс аэропорта - внутренний, на самолете Як-40 прилетели несколько десятков иностранных туристов из Запорожья.
Как сообщалось, 31 января 2017 года Полтавский областной совет принял программу развития и поддержки аэропорта "Полтава" на 2017-2020 годы стоимостью 351 млн грн.
20 декабря 2017 года Кабмин предоставил аэропорту "Полтава" статус международного.
Аэропорт "Полтава" построен в 50-60-х годах XX века. Аэропорт имеет на балансе пассажирский терминал общей площадью около 5 тыс. кв. м. и проектную пропускную мощность 400 пассажиров в час. Длина взлетной полосы 2,55 км.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Екатерина Рожкова: у Украины нет иного пути, как следовать плану действий BEPS
|Украина договорилась с МВФ о предоставлении очередного транша, - источник «Апостроф»
|Засуха в помощь. В нынешнем году мы вновь увидим хороший расклад для украинских аграриев
|ГФС хочет получать от банков информацию о личных счетах ФЛП
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|EY проведет повторную оценку активов «Укрнафты»
|Аэропорт «Полтава» принял первый рейс после реконструкции
|Нацкомиссия одобрила повышение тарифа Укрэнерго
|«Укргидроэнерго» в I полугодии снизило чистую прибыль на 7,5%
|Фармфирма «Дарница» в І полугодии увеличила чистую прибыль на 67%
|«Укрпошта» в І полугодии получила 536,7 млн грн чистого убытка, увеличила чистый доход на 34%
|Чистая прибыль ОТП Банка в I полугодии выросла в 2,8 раза
Регулятивный капитал ОТП Банка к концу июня составил 3,9 млрд грн (при нормативном требовании не менее 200 млн грн). Показатель адекватности регулятивного капитала по состоянию на 1 июля - 17,14% (при нормативе не менее 10%). Показатель текущей ликвидности ОТП Банка составил 59,94%, превысив норматив, установленный НБУ (40%).
Это интересно
|Исследование Google: десять сценариев поведения успешных топов
|Michelin предложил восстанавливать изношенные шины с помощью 3D-печати
|Volkswagen пожаловался на нехватку специалистов по двигателям
|Xiaomi выпустит свой первый кнопочный мобильный телефон за 29 долларов
|Фантастический смартфон Turing HubblePhone получил четыре экрана, две SoC Snapdragon 855 и камеру с 15-кратным зумом
|Разработчики карманного ноутбука GPD Pocket 2 собрали в 10 раз больше требуемого
|Ferrari внедрила новый способ окраски суперкаров