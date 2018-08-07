Аэропорт «Полтава» принял первый рейс после реконструкции

Международный аэропорт "Полтава" принял первый рейс после проведения реконструкии, сообщил на своей странице в соцсети Facebook первый заместитель главы Полтавской облгосадминистрации Андрей Песоцкий.

"Мы приняли первый рейс после реконструкции аэропорта. К нам прилетели граждане США, Канады, Китая, Европы. И это не просто туристы, а блогеры и все заинтересованные темой авиации... Я горжусь тем, что мы привели аэропорт в порядок, и теперь сможем принимать рейсы как из других городов, так и зарубежные", - заявил он.

По данным регионального новостного портала "Новости Полтавщины", первый рейс аэропорта - внутренний, на самолете Як-40 прилетели несколько десятков иностранных туристов из Запорожья.

Как сообщалось, 31 января 2017 года Полтавский областной совет принял программу развития и поддержки аэропорта "Полтава" на 2017-2020 годы стоимостью 351 млн грн.

20 декабря 2017 года Кабмин предоставил аэропорту "Полтава" статус международного.

Аэропорт "Полтава" построен в 50-60-х годах XX века. Аэропорт имеет на балансе пассажирский терминал общей площадью около 5 тыс. кв. м. и проектную пропускную мощность 400 пассажиров в час. Длина взлетной полосы 2,55 км.