«Укрпошта» в І полугодии получила 536,7 млн грн чистого убытка, увеличила чистый доход на 34%

По результатам первого полугодия 2018 года чистый доход от реализации продукции ПАО "Укрпочта" вырос на 34% по сравнению аналогичным периодом 2017 года и составил 3,13 млрд грн, говорится в отчете предприятия, обнародованном в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Во втором квартале 2018 года "Укрпошта" увеличила чистый убыток на 48,4% - до 536,66 млн грн.

При этом себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг) за второй квартал составила 3,15 млрд грн (рост на 30%) по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Как сообщалось, "Укрпошта" в 2017 году получила 203 млн грн убытка и увеличила чистый доход на 19,57% до 5,5 млрд грн по сравнению с 2016 годом.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на не контролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. - почтальоны, 13 тыс. - операторы почтовой связи.