ГПЗКУ в І полугодии сократила чистую прибыль почти в 2 раза

ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) по итогам января-июня 2018 года сократила чистую прибыль в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 154,7 млн грн.

Согласно финансовому отчету предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, его чистый доход от реализации остался на уровне в первого полугодия 2017 года и составил 6,07 млрд грн.

Валовая прибыль ГПЗКУ в январе-июне сократилась на 38,9% - до 331,7 млн грн. Госкорпорация за шесть месяцев получила 106,5 млн грн операционного убытка против 179,9 млн грн операционной прибыли за аналогичный период 2017 год.

Как сообщалось, ГПЗКУ по итогам 2017 года увеличила чистый убыток почти в 1,7 раза по сравнению с 2016 годом - до 1,398 млрд грн. Ее чистый доход от реализации сократился на 20,5% - до 10,415 млрд грн.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.