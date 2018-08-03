ПИБ в I полугодии сократил чистый убыток в 11,6 раза

Проминвестбанк (ПИБ, Киев) по итогам января-июня 2018 года получил чистый убыток в размере 405,555 млн грн, что в 11,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года (4,720 млрд грн).





Согласно квартальному финансовому отчету банка, чистый процентный доход за шесть месяцев составил 652,061 млн грн, что на 1,2% больше, чем за соответствующий период 2017 года (644,573 млн грн).

С вычетом расходов на формирование резервов чистый процентный доход составил 444,246 млн грн, тогда как за соответствующий период прошлого года этот показатель составлял минус 3,666 млрд грн.

Кроме того, банк получил комиссионный доход в размере 106,528 млн грн, что на 22,4% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Активы банка за указанный период уменьшились на 14,5% - до 17,182 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов - на 7,1%, до 11,141 млрд грн.

Уставный капитал к концу июня 2018 года оставался на прежнем уровне - 50,919 млрд грн, тогда как собственный капитал уменьшился на 6,6% - до 5,743 млрд грн.

ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Проминвестбанк) основан в 1992 году. Российский Внешэкономбанк (ВЭБ) владеет 99,7% его акций.

По данным Нацбанка Украины на 1 июня 2018 года, по размеру чистых активов ПИБ занимал 15-е место (17,438 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.