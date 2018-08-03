«Нова Пошта» в І полугодии увеличила объем обслуженных отправлений на 21%

Группа компаний "Нова Пошта" в январе-июне 2018 года доставила 78 млн отправлений, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Как сообщила пресс-служба группы, прирост объясняется развитием рынка электронной коммерции - украинцы все активнее делают онлайн-покупки не только в интернет-магазинах, но и через социальные сети - Facebook и Instagram.

"Пик отправлений в первой половине 2018 года пришелся на март, а наименьшее количество доставок было в январе. На данный момент большая часть отправок осуществляется из Киева в крупные города: Одессу, Днепр, Харьков, Львов", - отмечается в сообщении.

На 2018 год компания запланировала открытие еще 800 отделений разных форматов по всей Украине.

"Нова Пошта" основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений, автопарк превышает 3600 автомобилей. В 2017 году компания доставила более 145 млн отправлений.