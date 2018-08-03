СК «Провидна» в июне-2018 увеличила сбор премий на 18,5% против июня-2917

Страховая компания "Провидна" (Киев) в июне 2018 года собрала 61,6 млн грн страховых платежей, что на 18,5%больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщается на сайте компании.

По ее данным, более трети всех платежей за этот период пришлось на договоры добровольного медицинского страхования (ДМС) - 31,4 млн грн, что на 52% больше чем за аналогичный период 2017 года.

Компания также отмечает, что страховые выплаты по договорам ДМС в июне-2018 осуществлены по 12 тыс. страховым случаям на 19,5 млн грн, что на 6% превышает аналогичный показатель июня прошлого года.

В страховом портфеле компании кроме ДМС (с долей в 51%), наибольшую долю сохраняет транспортное страхование, в т.ч. ОСАГО - 26%, КАСКО - 12%.

Сумма страховых премий по договорам КАСКО за указанный период составила 7,4 млн грн, выплаты - 3,9 млн грн.

СК "Провидна" работает на страховом рынке Украины с 1995 года. Региональная сеть насчитывает более 430 офисов, 22 центра медицинского ассистанса на территории всей Украины.